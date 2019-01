खेल डेस्क. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 2018-19 के लिए अवॉर्ड्स की घोषणा कर दी है। विराट कोहली को मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स का अवॉर्ड मिला। उन्हें पहली बार टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। वे लगातार दूसरे साल वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। कोहली आईसीसी के तीन इंडिविजुअल अवॉर्ड एक साथ जीतने वाले पहले क्रिकेटर हैं। उन्हें आईसीसी की टेस्ट और वनडे टीम का कप्तान भी चुना गया।

अवॉर्ड के लिए चुने जाने के बाद कोहली ने कहा, "यह कैलेंडर ईयर में किए गए मेहनत का फल है। आईसीसी से विश्व स्तर पर पहचान मिलना एक ऐसी चीज है, जिस पर आप गर्व महसूस करते हैं। क्योंकि, कई खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं। यह मेरे लिए गर्व का क्षण है। इससे आपको पुराने प्रदर्शन को दोहराने की प्रेरणा मिलती है।"

Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Men’s Cricketer of the Year 🏆

ICC Men’s Test Cricketer of the Year 🏆

ICC Men’s ODI Cricketer of the Year 🏆



India’s superstar @imvKohli wins a hat-trick of prizes in the 2018 #ICCAwards!



➡️ https://t.co/ROBg6RI4aQ pic.twitter.com/MGB84Ct8S9