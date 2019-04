Dainik Bhaskar Apr 01, 2019, 04:34 PM IST

आईसीसी ने अप्रैल फूल डे से संबंधित आठ ट्वीट किए

कहा- सिक्के की जगह ट्विटर पर पोल से टॉस होगा

खेल डेस्क. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सोमवार को क्रिकेट के नए नियमों की घोषणा की। इसके तहत टेस्ट में गेंदबाज गर्मियों में 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होने पर हाफ-पैंट में गेंदबाजी कर सकते हैं। रात के सेशन में बल्लेबाजी के दौरान चौका लगाने पर आठ और छक्का लगाने पर 12 रन मिलेंगे। आईसीसी ने ट्वीट कर यह जानकारी भी दी कि टेस्ट में खिलाड़ियों की जर्सी के पीछे उनका इंस्टाग्राम हैंडल लिखा होगा। दरअसल, आईसीसी ने क्रिकेट फैन्स को अप्रैल फूल बनाने के लिए झूठे नियमों की घोषणा की।

आईसीसी ने पहले ट्वीट में लिखा, "युवाओं में टेस्ट क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने के लिए हमने नए प्रयास शुरू किए हैं। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप से खिलाड़ियों की किट और टी-शर्ट पर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी दी जाएगी।"

As part of our efforts to make the game more appealing to younger generations, the ICC will be applying both numbers and Instagram handles to kits from the beginning of the World Test Championship. pic.twitter.com/XnvantQfc9 — ICC (@ICC) April 1, 2019

टॉस की परंपरा भी बदलेगी

उसने दूसरे ट्वीट में लिखा, "विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप से टॉस की परंपरा में बदलाव होगा। सिक्के की जगह ट्विटर पर ऑनलाइन पोल से यह तय होगा कि पहले गेंदबाजी या बल्लेबाजी कौन करेगा।"

In further changes ahead of the World Test Championship, the tradition of the coin toss will be replaced by a @Twitter poll, allowing fans at home to decide who bats and bowls! pic.twitter.com/7wOuB8psZJ — ICC (@ICC) April 1, 2019

कमेंटटर्स स्लिप के पीछे खड़े हो सकते हैं

आईसीसी ने तीसरे ट्वीट में लिखा, "35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होने पर टेस्ट के दौरान हाफ-पैंट में गेंदबाजी की जा सकती है।" चौथे ट्वीट के अनुसार, कमेंटटर्स स्लिप के पीछे खड़े हो सकते हैं।

Should the temperature reach 35°C, the ICC's updated playing conditions will allow all Test players the option to wear shorts ☀🌡 pic.twitter.com/TEFHahhPkL — ICC (@ICC) April 1, 2019

In a move to bring fans even closer to the sport, broadcasters will have the option to position commentators on the field of play behind the slips cordon 🎙 pic.twitter.com/l8FMdFcCZ9 — ICC (@ICC) April 1, 2019

रन आउट करने पर दो विकेट मिलेंगे

आईसीसी ने पांचवें ट्वीट पर कहा, "एक कैच लेने के बाद फील्डिंग टीम को किसी अन्य खिलाड़ी को रन आउट करने पर दो विकेट हासिल कर सकते हैं।" छठे ट्वीट में उसने लिखा, "अब नो-बॉल को 'फॉल्ट' और डॉट बॉल को 'एस' कहा जाएगा। दोनों के इशारें भी टेनिस के इस नियम की तरह ही होंगे।"

After taking a catch, the fielding team will be permitted to complete a 'Double Wicket Play' by running out the other batsman ✌ pic.twitter.com/1XN6rAT9lD — ICC (@ICC) April 1, 2019

>

Two minor changes will be made to cricket terminology with no balls and dot balls to henceforth be known as 'Faults' and 'Aces'. pic.twitter.com/3gFdhO4c59 — ICC (@ICC) April 1, 2019

रात के सेशन के दौरान रन दोगुने गिने जाएंगे

सातवें ट्वीट में आईसीसी ने लिखा, "डे-नाइट टेस्ट में रात के सेशन के दौरान रन दोगुने गिने जाएंगे। यह क्रिकेट को और ज्यादा रोमांचक बनाने में मदद करेगा।" इस नियम के मुताबिक, अगर बल्लेबाज एक रन बनाता है तो वह दो गिना जाएगा। चौका लगाने पर आठ और छक्का लगाने पर 12 रन मिलेंगे।

Runs scored in the evening session of day/night Tests will count double, creating a new and exciting strategic element 🌙✖2️⃣ pic.twitter.com/Hqzzwe8sbY — ICC (@ICC) April 1, 2019

आईसीसी ने अप्रैल फूल से संबंधित आखिरी ट्वीट में लिखा, "अगर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की अंक तालिका में दो टीमों के बीच टाई होता है तो नतीजें अवे-रन के आधार पर होगा।"