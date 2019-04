World Cup 2019/ विश्व कप 2019 के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज; क्या ऋषभ पंत और राहुल बना पाएंगे इंग्लैंड जाने वाली टीम में जगह

icc world cup 2019,indian cricket team for world cup, indian team for world cup,indian squad for world cup,india top 15 players list for world cup, आईसीसी विश्व कप 2019, विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम, विश्व कप के लिए टीम इंडिया, विश्व कप के लिए भारतीय दल, विश्व कप 2019 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम

. India squad for World Cup 2019: इंग्लैंड में अगले होने वाले आईसीसी विश्व कप 2019 (icc world cup 2019) के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान आज किया जाएगा। चीफ सिलेक्टर एमएसके. प्रसाद, और रवि शास्त्री आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम (indian cricket team for icc world cup 2019 ) की घोषणा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाल ही में और न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली टीम के ज्यादातर सदस्य विश्व कप की टीम में भी होंगे। हालांकि, दूसरे विकेट कीपर और चौथे नंबर पर बल्लेबाज को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं है। बड़ा सवाल क्या? टीम इंडिया के पास और ओपनर हैं। तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। चौथे नंबर पर कई बल्लेबाजों को आजमाया गया लेकिन कोई भी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतर पाया। अम्बाति रायडू या में से किसी एक को चुना जा सकता है। केएल. राहुल को बैकअप ओपनर के तौर पर जगह मिल सकती है। वो आईपीएल में विकेट कीपर की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। ऋषभ पंत या के नाम पर भी चर्चा होगी। पंत की विकेट कीपिंग को लेकर सवालिया निशान हैं। बतौर बल्लेबाज वो कई बार गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए हैं। रायडू ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में कुछ खास नहीं किया। 18 उनका उच्चतम स्कोर रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच वनडे मैचों की सीरीज में रायडू ने सिर्फ एक बार अर्द्धशतक लगाया।

फिर क्या विकल्प? अगर रायडू को छोड़ दें तो अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, विजय शंकर, , केदार जाधव और ऋषभ पंत भी दौड़ में हैं। यहां एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो बल्लेबाजी को गहराई दे। रहाणे के पास जितना अच्छा डिफेंस है वो उतनी तेजी से रन भी बना सकते हैं। विश्व कप के लंबे शेड्यूल में धोनी के लिए एक रिजर्व विकेट कीपर भी चाहिए। इस मामले में तीन विकल्प हैं। पंत, कार्तिक और राहुल। ऑल राउंडर कौन? तीन नाम सामने आते हैं। हार्दिक पांड्या, विजय शंकर और रविंद्र जडेजा। जडेजा को चुना जाता है तो एक बेहतरीन फील्डर के साथ ही आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर का विकल्प भी मिलता है। बाकी दोनों मीडियम पेसर हैं। हालांकि, हार्दिक पांड्या का दावा उनकी बल्लेबाजी और गेंदों की रफ्तार की वजह से ज्यादा मजबूत हो जाता है। और गेंदबाजी में कितने विकल्प? तीन तेज गेंदबाज तो तय लगते हैं। जसप्रीत बुमराह, और भुवनेश्वर कुमार। आईपीएल में दो तेज गेंदबाजों ने काफी प्रभावित किया है। ये हैं और । चाहर नई गेंद से अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन नवदीप सैनी के पास रफ्तार है। आईपीएल में उन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखाई। दो स्पिनर्स के तौर पर युजवेंद्र चहल और कुलदीप को जगह मिलना करीब-करीब तय ही है।

तो क्या ये हो सकती है विश्व कप के लिए टीम इंडिया? विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल. राहुल, एमएस. धोनी, ऋषभ पंत, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, अम्बाति रायडू, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, और युजवेंद्र चहल। -- पूरी ख़बर पढ़ें --