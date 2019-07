Dainik Bhaskar Jul 14, 2019, 06:53 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जा रहा है। इस मैच को देखने के लिए भारत से बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर और वरिष्ठ टीवी पत्रकार रजत शर्मा भी पहुंचे हैं। अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस बारे में बताया। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया उसमें उनके बाजू में रजत शर्मा बैठे हुए दिख रहे हैं। वीडियो के साथ लिखे कैप्शन में उन्होंने सुनील गावस्कर और रजत शर्मा दोनों को शुक्रिया कहा।

वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम ने कैप्शन में लिखा, 'आपके सुझाव काम कर गए, मैं यहां क्रिकेट के घर (लॉर्ड्स) में हूं। मेरे सभी दोस्तों रजन शर्मा और सुनील गावस्कर को धन्यवाद। जय हो #कुछभीहोसकताहै'

बॉक्स से दिखाया नजारा

अनुपम ने जो वीडियो शेयर किया उसमें वे कह रहे हैं... 'दोस्तों तो आपके कहने पर मैं तो आ गया लॉर्ड्स और मुझे एक बेस्ट बॉक्स सीट भी दिलवा दी मेरे प्यारे दोस्त श्री रजत शर्मा जी ने। इनके साथ रहने का यही फायदा है कि आप बॉक्स में बैठे हैं। अब ये नजारा देखिए थोड़ा सा....' इसके बाद वो अपना मोबाइल घुमाकर पूरे स्टेडियम का नजारा दिखाते हैं और आखिरी में पूछते हैं... 'मजा आया?'

Your suggestions worked. I am here at @HomeOfCricket. Thanks to my friends @RajatSharmaLive and #SunilGavaskar. Jai Ho.😍😎🤓 #KuchBhiHoSaktaHai pic.twitter.com/3z7e709sQS