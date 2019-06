खेल डेस्क. वर्ल्ड कप में शुक्रवार (14 जून) को खेले गए 19वें मैच में मेजबान इंग्लैंड ने विंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच में जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम ने अंक तालिका में दो पायदान की छलांग लगा दी। मैच से पहले इंग्लिश टीम 3 मैचों में दो जीत के साथ चौथी पोजिशन पर थी, लेकिन वेस्टइंडीज के हराने के बाद उसके 6 पॉइंट्स हो गए हैं और वो दूसरे नंबर पर आ गई।

ऑस्ट्रेलिया और भारत हो गए पीछे

इंग्लैंड के दूसरे स्थान पर आ जाने से ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों को पॉइंट्स टेबल में एक-एक पायदान का नुकसान हुआ। जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम तीसरे और भारतीय टीम चौथे स्थान पर खिसक गई। वहीं हार के बाद भी वेस्ट इंडीज की पोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ और वो पहले की तरह छठे स्थान पर बरकरार है।

शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के सामने मौका

वर्ल्ड कप के 20वें मुकाबले में शनिवार (15 जून) को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों के लिए टूर्नामेंट में ये उनका पांचवां मैच होगा। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच को जीत लेती है तो पांच मैचों में उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे और वो टॉप पर पहुंच जाएगी। वहीं अगर इस मैच में अगर श्रीलंका की जीत होती है तो पांच मैचों में उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे और वो चौथे स्थान पर पहुंच सकती है।

इस तरह दिए जाते हैं अंक

टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जिसके मुताबिक इसमें हिस्सा ले रहीं सभी 10 टीमों को आपस में खेलना होगा। फॉर्मेट के मुताबिक जीतने वाली टीम को दो अंक मिलते हैं, वहीं टाई और मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों को 1-1 अंक दिया जाता है। मैच हारने वाली टीम को कोई अंक नहीं मिलता। ग्रुप स्टेज मुकाबले पूरे होने के बाद अंक तालिका में प्रमुख चार स्थानों पर मौजूद टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। समान अंक होने पर नेट रनरेट के आधार पर सेमिफाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा।

चौथी पोजिशन पर है भारतीय टीम

अंक तालिका में भारतीय टीम फिलहाल तीसरी पायदान पर है। तीन मैचों में दो जीत और एक रद्द मैच के साथ उसके पांच प्वाइंट्स हैं। अब उसका अगला मुकाबला रविवार (16 जून) को पॉइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर मौजूद पाकिस्तान से होगा। जिसके चार मैचों में तीन अंक ही हैं। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत लेगी तो वो दूसरी या तीसरी पायदान पर पहुंच सकती है।



England have jumped from 4️⃣ to 2️⃣ in #CWC19 standings after their emphatic win over West Indies in Southampton. 👊 pic.twitter.com/RwwoMrtRRy