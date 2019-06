Dainik Bhaskar Jun 21, 2019, 11:39 AM IST

खेल डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप में गुरुवार (20 जून) को खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 48 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के 6 मैचों में 10 पॉइंट्स हो गए हैं और वो अंक तालिका में दो पायदान की सुधार के साथ टॉप पर पहुंच गई। टूर्नामेंट में उसने अबतक सिर्फ एक ही मैच हारा है। हालांकि उसकी ये पोजिशन आज होने वाले इंग्लैंड-श्रीलंका के मैच के बाद फिर बदल सकती है। क्योंकि अगर इंग्लैंड इस मैच को जीत लेता है तो उसके भी 10 अंक हो जाएंगे और बेहतर रनरेट के आधार पर वो टॉप पर पहुंच जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच 25 जून को इंग्लैंड के साथ होगा।

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को किया पीछे

बांग्लादेश पर जीत दर्ज करने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने अंक तालिका में न्यूजीलैंड (9 अंक) और इंग्लैंड (8 अंक) को पीछे कर दिया। अब दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड और चौथे स्थान पर भारत है। ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अबतक सिर्फ एक ही मैच (भारत के खिलाफ) हारा है। हालांकि आने वाले दिनों अंकतालिका में टॉप पोजिशन में लगातार बदलाव दिख सकते हैं।

सात पॉइंट्स के साथ भारत चौथी पोजिशन पर

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अबतक चार मैच खेले हैं, जिनमें से तीन मैचों (द. अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान) में उसे जीत मिली, वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ उसका मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। जिसके बाद फिलहाल सात अंकों के साथ भारतीय टीम चौथी पोजिशन पर है। भारतीय टीम अपना अगला मैच 22 जून (शनिवार) को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। इसी दिन न्यूजीलैंड और विंडीज का भी मैच होगा।

वर्ल्ड कप में टीमों को इस तरह दिए जा रहे अंक

टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जिसके मुताबिक इसमें हिस्सा ले रहीं सभी 10 टीमों को आपस में खेलना होगा। फॉर्मेट के मुताबिक जीतने वाली टीम को दो अंक मिलते हैं, वहीं टाई और मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों को 1-1 अंक दिया जाता है। मैच हारने वाली टीम को कोई अंक नहीं मिलता। ग्रुप स्टेज मुकाबले पूरे होने के बाद अंक तालिका में प्रमुख चार स्थानों पर मौजूद टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। समान अंक होने पर नेट रनरेट के आधार पर सेमिफाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा।

Australia have a fine view from the top of the table 🌄



With five wins in six matches, they're the first team to hit the 10-point mark in #CWC19#CmonAussie pic.twitter.com/MCbd0S9REQ