Dainik Bhaskar Jun 22, 2019, 11:30 AM IST

खेल डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप में शुक्रवार (21 जून) को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 20 रन से हरा दिया। इस जीत से श्रीलंकाई टीम को दो अंक मिले और विश्व कप अंक तालिका में वो पांचवें नंबर पर पहुंच गई। इससे पहले तक वो छठे नंबर पर थी। श्रीलंका के 6 मैचों में अब 6 पॉइंट्स हो गए हैं। उधर इस हार के बाद इंग्लैंड की टीम पॉइंट टेबल में 8 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर ही रही। अब इंग्लैंड का अगला मैच 25 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, वहीं श्रीलंका 28 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी।

बांग्लादेश को कर दिया पीछे

इंग्लैंड पर जीत दर्ज करने के साथ ही श्रीलंकाई टीम ने पॉइंट्स टेबल में बांग्लादेश को पीछे करते हुए पांचवीं पायदान पर जगह बना ली। बांग्लादेश के 6 मैचों में 5 अंक हैं, वहीं श्रीलंका के इतने ही मैचों में 6 अंक हैं। बांग्लादेश ने तीन मैच हारे हैं, जबकि श्रीलंका को दो मैचों में ही हार मिली है।

पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया

विश्व कप की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलियाई टीम 10 अंकों के साथ टॉप पर है। उसने अबतक खेले 6 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। जिसने 5 में से 4 मैच जीते हैं। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है, जिसने 6 में से 4 मैच जीते हैं। उसके 8 अंक हैं।

सात पॉइंट्स के साथ भारत चौथी पोजिशन पर

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अबतक चार मैच खेले हैं, जिनमें से तीन मैचों (द. अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान) में उसे जीत मिली, वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ उसका मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। जिसके बाद फिलहाल 7 अंकों के साथ भारतीय टीम चौथी पोजिशन पर है। भारतीय टीम आज (22 जून) अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। इस मैच को जीतकर वो तीसरी पोजिशन पर पहुंच जाएगी।

वर्ल्ड कप में टीमों को इस तरह दिए जा रहे अंक

टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जिसके मुताबिक इसमें हिस्सा ले रहीं सभी 10 टीमों को आपस में खेलना होगा। फॉर्मेट के मुताबिक जीतने वाली टीम को दो अंक मिलते हैं, वहीं टाई और मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों को 1-1 अंक दिया जाता है। मैच हारने वाली टीम को कोई अंक नहीं मिलता। ग्रुप स्टेज मुकाबले पूरे होने के बाद अंक तालिका में प्रमुख चार स्थानों पर मौजूद टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। समान अंक होने पर नेट रनरेट के आधार पर सेमिफाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा।

Sri Lanka go 5th.



They desperately needed that win today.#CWC19 | #ENGvSL pic.twitter.com/TbGMjulYOX