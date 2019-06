खेल डेस्क. वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ हुए मैच में हैंड वॉर्मर का इस्तेमाल करके ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एडम जम्पा विवादों में आ गए थे। जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर बॉल टेम्परिंग करने का आरोप भी लगा दिया था। हालांकि बाद में सबकुछ साफ हो गया था। वहीं अब भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच रामकृष्णन श्रीधर ने खुलासा करते हुए बताया है कि भारतीय खिलाड़ी भी हैंड वॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। श्रीधर के मुताबिक इंग्लैंड के बेहद ठंडे माहौल में अपनी हथेलियों को गर्म रखने के लिए खिलाड़ी, ऑनफील्ड एक्टिविटी करने के साथ ही हैंड वार्मर का इस्तेमाल भी करते हैं।

पत्रकार ने पाकिस्तान का उदाहरण देकर पूछा सवाल

नॉटिंघम में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पाकिस्तान की फील्डिंग का उदाहरण देकर भारत की तैयारियों के बारे में पूछा। उसने कहा- 'ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में ठंड की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स के हाथ से कई कैच छूट गए थे। ऐसे में कड़ाके की ठंड में कैच लेने के लिए या ऐसे मौसम में खुद को सामान्य बनाए रखने के लिए क्या आप भी हैंड वॉर्मर या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल करते हैं या कोई खास प्रशिक्षण दे रहे हैं?'

सवाल सुनकर श्रीधर बोले- 'गुड क्वेश्चन'

सवाल सुनने के बाद श्रीधर ने कहा- 'गुड क्वेश्चन (बेहद अच्छा सवाल है), मुझे लगता है हाथों को गर्म रखने के लिए हैंड वॉर्मर सबसे पहला तरीका है। इसके अलावा ओवरों के बीच में मैदान या फील्डिंग पोजिशन के बीच चक्कर और एक-दूसरे को कैच देकर भी खिलाड़ी खुद को गर्म रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी भी ठंडी नहीं होगी।'

इसी वजह से विवादों में आए थे जम्पा

टूर्नामेंट में 9 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। जिसमें ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जम्पा के हाथ में कोई संदिग्ध चीज नजर आने के बाद लोगों ने उन पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा दिया था। हालांकि मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने बताया था कि जम्पा के हाथ में हैंड वॉर्मर था, जिसे उन्होंने ठंड से बचने के लिए पकड़ रखा था।



