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ICC का ऐलान:अब हर महीने बेस्ट परफॉर्मर को मिलेगा अवॉर्ड, वोट के आधार पर चुना जाएगा विजेता; सिराज और अश्विन रेस में

दुबईएक घंटा पहले
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ऑस्ट्रेल्या के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान सिराज (बाएं) 13 विकेट के साथ भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। वहीं, अश्विन ने अपने परफॉर्मेंस से सबको प्रभावित किया। - Dainik Bhaskar
ऑस्ट्रेल्या के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान सिराज (बाएं) 13 विकेट के साथ भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। वहीं, अश्विन ने अपने परफॉर्मेंस से सबको प्रभावित किया।

अब हर महीने बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले इंटरनेशनल प्लेयर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से नवाजा जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को इस नए अवॉर्ड की घोषणी की। इसमें मेन्स और वुमन्स समेत दो कैटेगरी होंगे। ICC ने मीडिय रिलीज में बताया कि वोट के आधार पर विजेता चुना जाएगा।

ICC के मुताबिक, वोटिंग में दुनियाभर से पूर्व क्रिकेटर्स, ब्रॉडकास्टर और खेल पत्रकार शामिल होंगे। इसके साथ ही फैन्स के वोट भी विजेता चुनने में महत्वपूर्व भूमिका निभाएंगे। इस रेस में भारत के मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विन भी शामिल हैं।

भारत के सबसे ज्यादा 5 प्लेयर्स अवॉर्ड के रेस में
जनवरी महीने के लिए भारत के 5, साउथ अफ्रीका क 2, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 1-1 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है। भारत से सिराज और अश्विन के अलावा वॉशिंगटन सुंदर, टी नटराजन और ऋषभ पंत जैसे युवा प्लेयर्स को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया गया।

जो रूट और स्टीव स्मिथ को नॉमिनेट किया गया
इंग्लैंड के जो रूट, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और अफगानिस्तान के रहमानुल्ला गुरबाज को भी मेन्स कैटेगरी में नामित किया गया। वहीं, साउथ अफ्रीका की नेडाइन डी क्लर्क और मेरीजेन कैप और पाकिस्तान की निदा डार को जनवरी के लिए वुमन्स कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया।

ICC को फैंस से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा
ICC के जनरल मैनेजर ज्योफ एलार्डिस ने कहा कि इस अवॉर्ड के जरिए हमें फैंस से और अच्छे से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही हम प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को भी सेलिब्रेट कर सकेंगे। फैंस भी अपने फेवरेट मेन्स और वुमन्स प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को साल भर याद रख पाएंगे।

नॉमिनेशन और वोटिंग प्रोसेस
मेन्स और वुमन्स कैटेगरी के लिए 3 नॉमिनीज की घोषणा ICC अवॉर्ड्स नॉमिनेशन कमेटी करेगी। प्लेयर्स को नॉमिनेट महीने भर के फील्ड परफॉर्मेंस और ओवरऑल अचीवमेंट देखने के बाद किया जाएगा। इसके बाद एक स्वतंत्र ICC वोटिंग एकेडमी और फैंस इन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को वोट करेंगे।

ICC वोटिंग एकेडमी का शेयर कुल वोट का 90% होगा। वे ई-मेल के जरिए वोट सब्मिट करेंगे। वहीं, फैंस ICC वेबसाइट के जरिए वोट डाल सकेंगे। उनका शेयर कुल वोट का 10% होगा। विजेता खिलाड़ी की घोषणा अगले महीने के दूसरे सोमवार को ICC के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।

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