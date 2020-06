दैनिक भास्कर Jun 05, 2020, 09:05 PM IST

इंटरनेशन क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने नस्लवाद के खिलाफ वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल और डेरेन सैमी का साथ दिया है। आईसीसी ने कहा कि हर तरह के लोग क्रिकेट खेलते हैं और यही इसकी पहचान है। हाल ही में अमेरिका में पुलिस कस्टडी में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। इसके बाद दुनियाभर से खेल जगत के लोग नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

आईसीसी ने ट्वीट किया, ‘‘बगैर भिन्नता के क्रिकेट कुछ भी नहीं है। बगैर विविधताओं के आप एक पूरी तस्वीर नहीं बना सकते।’’ साथ ही आईसीसी ने इंग्लैंड टीम का वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया। इसमें इंग्लैंड की जीत के यादगार पल के साथ खेल में विविधता का संदेश दिया गया।

भिन्न-भिन्न खिलाड़ियों को साथ खिलाने वाली इंग्लैंड पहली टीम

इंग्लैंड टीम विविधताओं के लिए जानी जाती है। टीम में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशियाई मूल के काफी खिलाड़ी हैं। इन सभी खिलाड़ियों के साथ खेलने वाली इंग्लैंड पहली टीम भी है। वनडे वर्ल्ड कप 2019 में कप्तानी करने वाले इयान मॉर्गन खुद आयरलैंड के मूल निवासी हैं।

भारतीय खिलाड़ी भी नस्लवाद का शिकार हुए

इससे पहले भारतीय बल्लेबाज अभिनव मुकुंद और पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश ने कहा था कि वे भी मैदान पर नस्लवाद का शिकार हो चुके हैं। गेल और सैमी भी कह चुके हैं कि फुटबॉल समेत सभी खेलों की तरह क्रिकेट में भी नस्लवाद फैला हुआ है। वे भी इससे पीड़ित हुए हैं।

आईसीसी और सभी क्रिकेट बोर्ड की आवाज सुनना चाहता हूं: सैमी

सैमी ने कहा था, ‘‘काले लोगों ने काफी लंबे समय संघर्ष किया है। क्या आप अपना समर्थन देकर इस बदलाव का हिस्सा होना चाहते हैं। आईसीसी और अन्य सभी क्रिकेट बोर्ड आप नहीं देख रहे हैं कि मेरे जैसे लोगों का क्या हाल हो रहा है? क्या आप मेरे जैसे लोगों के सामाजिक न्याय के लिए नहीं बोलेंगे? यह सिर्फ अमेरिका के बारे में नहीं है। यह चुप रहने का समय नहीं है। मैं आपको सुनना चाहता हूं।’’

. @ICC and all the other boards are you guys not seeing what’s happening to ppl like me? Are you not gonna speak against the social injustice against my kind. This is not only about America. This happens everyday #BlackLivesMatter now is not the time to be silent. I wanna hear u