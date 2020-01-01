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ICC वन-डे रैंकिंग:कोहली पहले तो रोहित दूसरे नंबर पर बरकरार; गेंदबाजों में बांग्लादेश के मेंहदी टॉप-5 में पहुंचे, बुमराह तीसरे पायदान पर

दुबई21 मिनट पहले
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टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। (फाइल फोटो)

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश-वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान-आयरलैंड वनडे सीरीज खत्म होने के बाद बुधवार को ताजा वन-डे रैंकिंग जारी की। इसमें टॉप 2 पोजिशन पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा का दबदबा कायम है।

कोहली 870 पॉइंट्स के साथ पहले और रोहित 842 पॉइंट्स के साथ दूसरे पोजिशन पर हैं। वहीं, जसप्रीत बुमराह बॉलर्स की रैंकिंग में तीसरे पायदान पर कायम हैं। बांग्लादेश के मेंहदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान की भी टॉप-10 बॉलर्स में एंट्री हुई है।

कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 173 रन बनाए थे
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भारतीय कप्तान कोहली ने 3 मैच में 57.67 की औसत से 173 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 2 फिफ्टी (89 और 63 रन) भी लगाई थी। रोहित शर्मा ने मार्च से कोई वन-डे नहीं खेला है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 837 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

जबकि न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर (818) चौथे और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच (791) 5वें पायदान पर हैं। फिंच भी भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने 3 मैच में 83.00 की औसत से 249 रन बनाए थे।

ऑयरलैंड के पॉल स्टरलिंग टॉप-20 में पहुंचे
आयरलैंड के ऑलराउंडर पॉल स्टरलिंग ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच में 285 रन बनाए। इसमें से दूसरे और तीसरे वनडे में उन्होंने लगातार 2 शतक लगाए। वे बैट्समैन की रैंकिंग में टॉप-20 में पहुंच गए। अफगानिस्तान ने इस सीरीज में आयरलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया।

स्टरलिंग के अलावा अफगानिस्तान के हश्मातुल्ला शाहीदी की रैंकिंग में भी 4 स्थान का सुधार हुआ। वे 70 से 66वें नंबर पर पहुंच गए। इसके साथ राशिद खान 96वें स्थान से 89वें स्थान पर पहुंचे। जावेद अहमदी की भी रैंकिंग में 4 स्थान का सुधार हुआ। वे 103 से 99वें पोजिशन पर पहुंच गए।

ICC द्वारा जारी वन-डे रैंकिंग में टॉप-10 बैट्समैन

रैंकप्लेयरदेशपॉइंट्स
1विराट कोहलीभारत870
2रोहित शर्माभारत842
3बाबर आजमपाकिस्तान837
4रॉस टेलरन्यूजीलैंड818
5एरॉन फिंचऑस्ट्रेलिया791
6फाफ डु प्लेसिसदक्षिण अफ्रीका790
7डेविड वॉर्नरऑस्ट्रेलिया773
8केन विलियम्सनन्यूजीलैंड765
9क्विंटन डि कॉकदक्षिण अफ्रीका755
10जॉनी बेयरस्टोइंग्लैंड754

बुमराह को एक स्थान का नुकसान
भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बॉलर्स की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉर्म में नहीं दिखे थे। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में से किसी भी मैच में पावर-प्ले में विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके थे। उन्होंने 3 मैच में 48.75 की औसत से 4 विकेट चटकाए थे। वहीं, उनकी इकोनॉमी रेट 6.61 की रही थी।

बोल्ट पहले और मुजीब दूसरे पोजिशन पर
ICC द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में बॉलर्स की लिस्ट में ट्रेंट बोल्ट 722 पॉइंट्स के साथ पहले पोजिशन पर बने हुए हैं। वहीं, अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान 708 पॉइंट्स के साथ दूसरे और बुमराह 700 पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर हैं।

मेंहदी हसन बॉलर्स की रैंकिंग में टॉप-5 में पहुंचे
बांग्लादेश के स्पिनर मेंहदी हसन मिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे सफल बॉलर रहे। उन्होंने 3 मैच में 7 विकेट लिए। विंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने 25 रन देकर 4 विकेट लिए थे। मेंहदी ने 9 स्थानों का छलांग लगाते हुए चौथे पायदान पर पहुंच गए।

शाकिब अल हसन टॉप-15 में पहुंचे
वहीं, मुस्तफिजुर रहमान ने 6 विकेट लिए। वे 19वें पायदान से 8वें पायदान पर पहुंच गए। दूसरे बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भी रैंकिंग में सुधार हुआ। ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की गेंदबाजी रैंकिंग में भी सुधार हुआ। वे 15 से 13वें स्थान पर पहुंचे।

ICC द्वारा जारी वन-डे रैंकिंग में टॉप-10 बॉलर्स

रैंकप्लेयरदेशपॉइंट्स
1ट्रेंट बोल्टन्यूजीलैंड722
2मुजीब उर रहमानअफगानिस्तान708
3जसप्रीत बुमराहभारत700
4मेंहदी हसनबांग्लादेश694
5क्रिस वोक्सइंग्लैंड675
6कगिसो रबाडादक्षिण अफ्रीका665
7जोश हेजलवुडऑस्ट्रेलिया660
8मुस्तफिजुर रहमानबांग्लादेश658
9मोहम्मद आमिरपाकिस्तान647
10पैट कमिंसऑस्ट्रेलिया646

ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शाकिब टॉप पर, जडेजा को फायदा

वन-डे में ऑलराउंडर्स की लिस्ट में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन 420 पॉइंट्स के साथ पहले पोजिशन पर हैं। वहीं, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी 294 पॉइंट्स और इंग्लैंड के क्रिस वोक्स 281 पॉइंट्स के साथ तीसरे पोजिशन पर हैं। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स चौथे और पाकिस्तान के इमाद वसीम 5वें स्थान पर हैं। भारत के रविंद्र जडेजा 8वें पायदान पर कायम हैं।

ICC द्वारा जारी वन-डे रैंकिंग में टॉप-10 ऑलराउंडर्स

रैंकप्लेयरदेशपॉइंट्स
1शाकिब अल हसनबांग्लादेश420
2मोहम्मद नबीअफगानिस्तान294
3क्रिस वोक्सइंग्लैंड281
4बेन स्टोक्सइंग्लैंड276
5इमाद वसीमपाकिस्तान271
6राशिद खानअफगानिस्तान270
7कॉलिन डी ग्रैंडहोमन्यूजीलैंड265
8रविंद्र जडेजाभारत253
9मिचेल सेंटनरन्यूजीलैंड251
10सीन विलियम्सजिम्बाब्वे238

टीम की रैंकिंग में इंग्लैंड टॉप पर

टीमों की रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम टॉप पर है। वहीं, भारत दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारने पर 2 रेटिंग का नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि इससे उनके रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑस्ट्रेलिया 3 अंकों का फायदा हुआ। वे चौथे स्थान पर हैं।

रैंकदेशरेटिंग
1इंग्लैंड123
2भारत117
3न्यूजीलैंड116
4ऑस्ट्रेलिया111
5दक्षिण अफ्रीका108
6पाकिस्तान100
7बांग्लादेश91
8श्रीलंका85
9वेस्टइंडीज74
10अफगानिस्तान59
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