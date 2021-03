Hindi News

ICC वनडे रैंकिंग: विराट कोहली टॉप पर कायम, जसप्रीत बुमराह चौथे स्थान पर फिसले; भुवनेश्वर ने 9 स्थान की छलांग लगाई

दुबई 18 मिनट पहले



विराट तीनों फॉर्मेट में टॉप-5 बल्लेबाजों में शामिल हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबलों में अर्धशतक जमाने वाले विराट कोहली ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर कायम हैं। वहीं, शादी के कारण इस सीरीज से दूर रहने वाले जसप्रीत बुमराह एक पायदान फिसलकर चौथे स्थान पर आ गए हैं। वहीं, एक अन्य भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 9 पायदान की छलांग लगाई है।

56 और 66 रन की पारी खेली थी विराट ने

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों में 56 और 66 रनों की पारी खेली थी। तीसरे वनडे में वे फेल हुए थे लेकिन इसके बावजूद 857 अंकों के साथ उन्होंने रैंकिंग में पहला स्थान कायम रखा है। उपकप्तान रोहित शर्मा 825 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 837 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं।

ऋषभ पंत 91वें स्थान पर मौजूद

रोहित और विराट ही टॉप-10 में शामिल दो भारतीय बल्लेबाज हैं। 706 अंकों के साथ शिखर धवन 16वें और 646 अंकों के साथ लोकेश राहुल 27वें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे मैचों में जोरदार पारियां खेलने वाले ऋषभ पंत 432 अंकों के साथ 91वें स्थान पर हैं। हार्दिक पंड्या (561 अंक) 42वें, केदार जाधव (560 अंक) 44वें और श्रेयस अय्यर (479) 73वें स्थान पर हैं। हार्दिक बल्लेबाजी में करियर की बेस्ट रैंकिंग पर हैं।

शार्दूल ठाकुर 80वें स्थान पर मौजूद

Matt Henry was the big mover in the @MRFWorldwide ICC Rankings for Men's ODI Bowlers!



The @BLACKCAPS pacer shot up five places to No.3 🔥



Full list: https://t.co/SwyMM5HskB pic.twitter.com/jbziVYWKPr — ICC (@ICC) March 31, 2021

बुमराह टॉप-10 में शामिल इकलौते भारतीय गेंदबाज हैं। 632 अंकों के साथ भुवनेश्वर कुमार ने 11वें स्थान पर हैं। उन्होंने 9 पायदान की छलांग लगाई है। युजवेंद्र चहल (584 अंक) 24वें, मोहम्मद शमी (574 अंक) 26वें और कुलदीप यादव (564 अंक) 28वें स्थान पर हैं। 559 अंकों के साथ रवींद्र जडेजा 29वें स्थान पर हैं। 411 अंकों के साथ शार्दूल ठाकुर 80वें स्थान पर हैं। 403 अंकों के साथ हार्दिक पंड्या 82वें स्थान पर हैं।

बेन स्टोक्स नंबर-2 ऑलराउंडर

Ben Stokes 💥



The England star is the new No.2 in the @MRFWorldwide ICC Rankings for Men's ODI All-rounders! pic.twitter.com/8Dy2i9tH8r — ICC (@ICC) March 31, 2021

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 99 रन की पारी खेलने वाले बेन स्टोक्स अब दुनिया के नंबर-2 ऑलराउंडर बन गए हैं। उनके 295 अंक हैं। 408 अंकों के साथ बांग्लादेश के शाकिब पहले स्थान पर हैं। 245 अंकों के साथ रवींद्र जडेजा नौवें स्थान पर हैं। वे सबसे ज्यादा रैंकिंग वाले भारतीय ऑलराउंडर है। 226 अंकों के साथ हार्दिक पंड्या 12वें स्थान पर हैं।

टी-20 रैंकिंग में एक स्थान फिसले विराटA sizzling 52-ball 92* in the first T20I against Bangladesh has helped Devon Conway continue his rise up the rankings!



He's now No.4 in the @MRFWorldwide ICC Rankings for Men's T20I batting! 🌟 pic.twitter.com/G66FWmuFX0

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच समाप्त हुई टी-20 सीरीज के बाद इसकी बल्लेबाजी रैंकिंग में भी बदलाव हुआ है। न्यूजीलैंड की युवा सनसनी डेवल कॉनवे 784 अंकों के साथ चौथे स्थान पर आ गए हैं। इससे विराट एक स्थान फिसलकर पांचवें स्थान पर आ गए हैं। उनके 762 अंक हैं। उनके 762 अंक हैं। इंग्लैंड के डेविड मलान 892 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं।