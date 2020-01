Dainik Bhaskar Jan 08, 2020, 03:45 PM IST

खेल डेस्क. इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की। भारतीय कप्तान विराट कोहली 928 अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। अजिंक्य रहाणे को 2 और चेतेश्वर पुजारा को एक स्थान का नुकसान हुआ। पुजारा छठे और रहाणे 9वें नंबर पर हैं। गेंदबाजी टॉप-10 में जसप्रीत बुमराह छठे, रविचंद्रन अश्विन 9वें और मोहम्मद शमी 10वें स्थान पर काबिज हैं।

↗️ Labuschagne moves up to No.3

↗️ Stokes enters 🔝 10



After the conclusion of the Sydney and Cape Town Tests, players sizzle in the latest @MRFWorldwide ICC Men's Test Player Rankings for batting.



