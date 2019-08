Dainik Bhaskar Aug 19, 2019, 05:54 PM IST

खेल डेस्क. ICC की ओर से जारी हालिया टेस्ट रैंकिग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एक स्थान की बढ़त लेते हुए दूसरी पायदान पर पहुंच गए हैं। हाल ही में खत्म हुए एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में उन्होंने 92 रन बनाए थे। जिसका फायदा उन्हें रैंकिंग में मिला और उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। रैंकिंग में पहले स्थान पर अब भी भारतीय कप्तान विराट कोहली बने हुए हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर पैट कमिंस पहले स्थान पर बने हुए हैं। टॉप टेन बॉलर्स की लिस्ट में दो भारतीय भी हैं। रवींद्र जडेजा पांचवीं और रविचंद्रन अश्विन दसवीं पायदान पर हैं।

बॉलर्स रैंकिंग में पैट कमिंस हैं सबसे ऊपर

