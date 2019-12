Dainik Bhaskar Dec 04, 2019, 04:21 PM IST

दुबई. भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी की ताजा जारी टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर से बल्लेबाजों में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे स्थान पर लुढ़क गए हैं। गेंदबाजों में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले स्थान पर हैं जबकि ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर अव्वल हैं। विराट के 928 रेटिंग पॉइंट हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्कस लाबुशाने पहली बार टॉप-10 में पहुंचे हैं और वह 8वें नंबर पर हैं। भारत के चेतेश्वर पुजारा चौथे और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन तीसरे नंबर पर बरकरार हैं।

विराट बांग्लादेश के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर नंबर 1 बने

स्मिथ पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुछ खास नहीं कर सके और इसका असर रैंकिंग पर भी पड़ा। उन्होंने ब्रिसबेन टेस्ट में केवल 4 रन बनाए जबकि ऐडिलेड टेस्ट में वह 36 रन बना सके। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के खाते में 923 अंक हैं। पहले वह 931 पॉइंट के साथ शीर्ष पर थे। वहीं, विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट में 136 रन की शतकीय पारी खेली थी। हालांकि सीरीज के पहले टेस्ट मैच में वह शून्य पर आउट हो गए थे।

स्मिथ इसी साल एशेज सीरीज में नंबर 1 बल्लेबाज बने थे

बॉल टैम्परिंग विवाद में डेढ़ साल का बैन झेलने के बाद स्मिथ ने इसी साल अगस्त में एशेज सीरीज से धमाकेदार वापसी की। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज के पहले टेस्ट में 144 रन जबकि मैनचेस्टर में खेले तीसरे टेस्ट में 211 रन बनाए। इसी दौरान वह दो टेस्ट में नंबर वन बल्लेबाज बने। लेकिन महीने भर बाद ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 254 रन की पारी खेलकर विराट उनके और करीब पहुंच गए। उस वक्त दोनों के बीच एक रेटिंग पॉइंट का फर्क था। बांग्लादेश के खिलाफ पहले पिंक बॉल टेस्ट में 136 रन की पारी खेलकर भारतीय कप्तान उनसे 5 पॉइंट आगे निकल गए। हालांकि स्मिथ के पास उन्हें पीछे छोड़ने का मौका है। 12 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। जबकि भारत अब सीधे फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उतरेगा।

इस साल टेस्ट में विराट का प्रदर्शन

भारतीय कप्तान ने इस साल 11 टेस्ट में 58.06 की औसत से 871 रन बनाए हैं। जो उनके करियर औसत 54.97 से बेहतर है। विराट ने इस साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की स‌‌र्वश्रेष्ठ 254 रन की पारी भी खेली है। वह अब तक 84 टेस्ट में 7202 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 27 शतक लगाए हैं।

गेंदबाजों की सूची में जसप्रीत बुमराह पांचवें स्थान पर हैं जबकि आर अश्विन 9वें पायदान पर हैं।

👉 Holder, Philander, Hazlewood gain one spot

👉 Shami enters top 10



The latest @MRFWorldwide ICC Test Rankings for bowling: https://t.co/AIR0KN4yY5 pic.twitter.com/upfW0bcKQ7