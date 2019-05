मुंबई. पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के करियर में कई ऐसे मौके रहे हैं, जब उन्हें अंपायरों के गलत फैसले का सामना करना पड़ा। खासतौर पर आईसीसी पैनल के पूर्व अंपायर स्टीव बकनर तो कई बार सचिन के मामले में सही फैसला देने में गच्चा खा गए। सचिन और बकनर के इसी सही-गलत फैसले का रिफरेंस लेते हुए आईसीसी ने मास्टर ब्लास्टर को ट्रोल करना चाहा।

Felt great to be back in the nets with @vinodkambli349 during the @tendulkarmga lunch break!

It sure took us back to our childhood days at Shivaji Park... 🏏



Very few people know that Vinod & I have always been in the same team and never played against each other. #TMGA pic.twitter.com/DzlOm12SKa