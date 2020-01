Dainik Bhaskar Jan 17, 2020, 01:21 PM IST

खेल डेस्क. अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप आज से दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो रहा है। इसमें 16 टीमें 48 मैच खेलेंगी। सेमीफाइनल 4 और 6 फरवरी, जबकि फाइनल 9 फरवरी को होगा। टूर्नामेंट का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच होगा। इससे पहले उद्धाटन समारोह हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। मौजूदा चैंपियन भारत को एक बार फिर खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टीम सबसे ज्यादा 4 बार चैंपियन बनी है। भारत को ग्रुप-ए में रखा गया है, जिसमें जापान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका भी हैं। भारतीय टीम अपना पहला मैच श्रीलंका से 19 जनवरी को खेलेगी।

The 2020 U19 @CricketWorldCup will be underway in less than an hour ⏰



Here are some amazing 📸 from the opening ceremony!#U19CWC pic.twitter.com/7J1MieaWpX