Dainik Bhaskar Jan 08, 2020, 12:39 PM IST

खेल डेस्क. आईसीसी ने सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग पर चिंता जताई है। मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने क्रिकेट कम्युनिटी से आग पीड़ितों के लिए दान देने की अपील की। उन्होंने कहा- इससे 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 क्रिकेट वर्ल्डकप के प्रशंसकों को भी दान देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अब तक 1 करोड़ 79 लाख एकड़ जंगल आग से नष्ट हो चुका है। इसमें 25 लोगों के अलावा 48 करोड़ जानवरों की मौत हो चुकी है।

आईसीसी ने कहा- आग की वजह से लोगों का घरबार उजड़ गया है। करोड़ों जानवरों की मौत हो गई है। पीड़ितों और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आईसीसी ने अपने चैरिटी पार्टनर यूनिसेफ द्वारा पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा दान देने की अपील की। इस आग में अब तक 2000 से ज्यादा घर जल चुके हैं।

The ICC T20 World Cup is encouraging fans around the world to support recovery efforts through our partner @unicefaustralia's bushfire appeal.



Our thoughts are with all those affected by this crisis.



Donations: https://t.co/gFsCH1RZ6T

Statement: https://t.co/oQLSlMZMAk