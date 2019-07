बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान खेलेगा वर्ल्ड कप का आखिरी लीग मैच

सेमीफाइनल में पहुंचना पाकिस्तान के लिए हुआ लगभग असंभव

Dainik Bhaskar Jul 04, 2019, 04:02 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना आखिरी लीग मैच बांग्लादेश के खिलाफ 5 जुलाई को खेलेगा और उम्मीद की जा रही है कि इस मैच के साथ ही टूर्नामेंट में उसका सफर भी खत्म हो जाएगा। फिर भले ही वो इस मैच को जीत क्यों ना ले। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के मुकाबले पाकिस्तान का रनरेट काफी खराब है और सिर्फ जीत के साथ उसका रनरेट नहीं सुधर सकेगा। इसे सुधारने के लिए पाकिस्तान को जो चैलेंज मिला है, वो लगभग असंभव है। दरअसल सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में ना केवल 400 के करीब रन बनाने होंगे बल्कि साथ ही उसे 84 रन के अंदर आउट भी करना होगा। वहीं बाद में बैटिंग करने पर तो उसके लिए चुनौती और भी कठिन होगी। ऐसे में ज्यादातर क्रिकेट फैन्स पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर मानकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं।

पाकिस्तान के लिए मुश्किल है चुनौती

सेमीफाइनल की चौथी टीम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में से कोई एक होगी। अंक तालिका में न्यूजीलैंड के 11 अंक हैं, वहीं पाकिस्तान के 9 अंक हैं। पाकिस्तान अगर अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को हरा दे तो उसके अंक भी 11 हो जाएंगे। ऐसे में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम का फैसला नेट रनरेट के आधार पर होगा। न्यूजीलैंड का रनरेट 0.175 है, वहीं पाकिस्तान का रनरेट फिलहाल -0.792 है। ऐसे में अपना रनरेट सुधाकर ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। इसके लिए उसे बांग्लादेश को 300+ रन से हराना होगा। अगर पाकिस्तान 350 रन बनाए तो उसे बांग्लादेश को 38 रन पर ऑलआउट करना होगा। वहीं 400 रन बनाए तो बांग्लादेश को 84 रन पर आउट करना होगा। सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

Pakistan trying to enter in semi finals.....😁😁 pic.twitter.com/6wbOWLqgFa — ArshaaYY🙈 (@_maanchalii_) July 3, 2019

One thing Pakistan can do to get into semifinal #Pakistan pic.twitter.com/CkLR16QL4r — Zahra_Batool (@ZahraBa47000454) July 4, 2019

Pakistanis doing nrr calculations to go through to semi finals. #EngvsNZ #CWC19 pic.twitter.com/gguiroaCzq — Angoor Stark 🍇 🇮🇳 (@ladywithflaws) July 3, 2019

Pakistan and Bangladesh thinking whether they should play their useless match or not #CWC19 p pic.twitter.com/SPPyxVk3pV — Faad Dunga BC (@naalaYUCK) July 3, 2019

92 mai Bangladesh bhe nahi thi islye humara script yahin tak tha..That's all folks #CWC19 pic.twitter.com/xYbyvIgnPN — Mark ZingerBurger🍔 (@FBkaBaap) July 3, 2019

So pakistan,s world cup journey is over And we cannot forget you Fixers 😏#cwc19 pic.twitter.com/EK8LwT1Gwq — 🏵️ Hero 420 🇵🇰🌺 (@naeemii54) July 3, 2019

Finally, finally those irritating comparisons between 1992 and 2019 will stop now!! 😂😂😂

Bye bye Pakistan!#EngvNz #PakvBan #PAKvBAN pic.twitter.com/p1bP9nlhdE — Manmeet singh (@singhmanmeet1) July 4, 2019

#NZvENG #ENGvNZ



😁😁😁😉

NZ Lost match But Qualified



New Zealand To Pakistan :- pic.twitter.com/524z2hKcdK — ᴀɴᴜᴘʀɪʏᴀ(ǫᴜᴇᴇɴ ᴏғ ᴅɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴇʏᴇs)🙈 (@dangerous_anu) July 4, 2019

Pakistan needs to have +0.175+ run rate to qualify in Semifinals.



Le Indians:

😂😂 #PAKvBAN pic.twitter.com/3pVvYErM3S — ~Sakshi (@SakshiR66) July 4, 2019