विलियम्सन ने भी भारतीय फैन्स से फाइनल के लिए सपोर्ट मांगा था

विलियम्सन ने कहा था- उम्मीद हैं कि 1.5 अरब समर्थक हमारा समर्थन करेंगे

Dainik Bhaskar Jul 13, 2019, 07:03 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 14 जुलाई (रविवार) को खेला जाएगा। इससे पहले न्यूजीलैंड टीम के ऑलराउंडर जेम्स नीशम ने भारतीय फैंस से खास अपील की है। उन्होंने भारतीय फैन्स से फाइनल के टिकट महंगे दामों पर अमीरों को बेचने की बजाय, वास्तविक क्रिकेट फैन्स को देने के लिए कहा है। उन्होंने ऐसा ट्वीट इसलिए किया क्योंकि फाइनल मैच के ज्यादातर टिकट्स भी भारतीय फैन्स ने खरीद रखे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये फैन्स खुद मैच देखने की बजाए उसे भारी मुनाफे पर बेच रहे हैं।

फैन्स से उदारता दिखाने के लिए कहा

नीशम ने लिखा, 'प्रिय भारतीय क्रिकेट फैन्स, अगर अब आप फाइनल मैच देखने नहीं आना चाहते तो कृपया थोड़ी उदारता दिखाएं और सिर्फ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपने टिकट दोबारा बेचें। मैं जानता हूं ज्यादा मुनाफा देखकर लालच आ सकता है, लेकिन कृपया वास्तविक क्रिकेट प्रशंसकों को मैच में आने का मौका दें, ना कि सिर्फ अमीरों को।'

Dear Indian cricket fans. If you don’t want to come to the final anymore then please be kind and resell your tickets via the official platform. I know it’s tempting to try to make a large profit but please give all genuine cricket fans a chance to go, not just the wealthy ❤️ 🏏 — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) July 12, 2019



फाइनल देखने जरूर पहुंचेंगे भारतीय मूल के लोग

भले ही नीशम को लग रहा हो कि भारतीय फैन्स मैच देखने नहीं आएंगे और वे टिकट को मुनाफे पर बेच रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों को छोड़कर ऐसा है नहीं। क्योंकि भारतीय मूल के ज्यादातर दर्शकों ने टिकट बेचने की बजाय फाइनल मैच देखने का फैसला किया है। इससे पहले यही माना जा रहा था कि सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद उसके समर्थक इन टिकट्स को आईसीसी की ऑफिशियल री-सेल वेबसाइट पर बेच देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसके पीछे उनका लालच या मुनाफाखोरी वजह नहीं है। बल्कि क्रिकेट को लेकर लोगों की दीवानगी इसकी वजह है। नीशाम के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए ज्यादातर भारतीय फैंस ने न्यूजीलैंड को समर्थन देने की बात कही है।

आईसीसी ने क्या कहा था?

आईसीसी के एक प्रवक्ता ने कहा था, 'हम ये मानकर चल रहे थे कि री-सेल प्लेटफॉर्म पर अब काफी रिस्पॉन्स आएगा और कई लोग अपने टिकट बेच देंगे। लेकिन, फिलहाल ये नजर आ रहा है कि टिकट बेचने वालों की संख्या काफी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में अब भी विश्व कप को लेकर काफी रुचि बाकी है। हमको ये याद रखना चाहिए कि टीम इंडिया के ज्यादातर फैन्स ब्रिटेन के नागरिक हैं और फाइनल में वे इंग्लैंड का समर्थन करेंगे।'

केन विलियम्सन ने मांगा था समर्थन

सेमीफाइनल के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन ने भी भारतीय फैन्स से फाइनल के लिए सपोर्ट मांगा था। केन ने कहा था, 'मुझे उम्मीद है कि वे हमसे ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे, निश्चित ही भारत में इस खेल को लेकर बेहद जुनून है। हम सभी भाग्यशाली हैं जो इसे खेलते हैं और भारत जैसा देश भी इसे खेलने वालों में शामिल है। हमें उम्मीद हैं कि 1.5 अरब समर्थक हमें अपना समझेंगे और हमारा समर्थन करेंगे।'

I believe most of the Indian fans will be at Lords to support you guys, genuinely !

That's not bad at all, considering we are the loudest ones out there. — Ruzzal Mehta 🇮🇳 (@RuzzalMehta) July 12, 2019

Blame it on @ICC for opening the ticket sales before the teams were decided for the finals 😏 Indians as always over confident 🤷 — Abdullah Khan (@Abdullaa33) July 12, 2019

We Indians will be there to Cheer for New Zealand sir 🙏 — Piyu Nair 👩‍⚕️ 🇮🇳 (@Piyu_Nair) July 13, 2019