लंदन. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अपने ट्विटर हैंडल से रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर के छक्कों वाला एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें पूछा गया कि 2003 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर की गेंद पर जमाए सचिन के छक्के और इस बार हसन अली की गेंद पर जमाए रोहित के छक्के में से कौन सा ज्यादा बेहतर था। सोशल मीडिया पर यह ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। हालांकि, सोमवार को मास्टर ब्लास्टर ने खुद आईसीसी को जवाब दिया।

सचिन ने कहा, “हम दोनों भारत से हैं और इस मामले में मुंबई से (आमची मुंबई)। तो हेड्स आया तो मैं जीता और टेल्स आया तो आप हारे।

We both are from INDIA and in this case, AAMCHI MUMBAI as well....So heads I win, tails you lose! 😜 https://t.co/doUMk1QU2b