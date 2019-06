खेल डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया का सफर 5 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के साथ शुरू होगा। साउथेम्पटन में होने वाले इस मैच के लिए टीम इंडिया पहले ही यहां पहुंच चुकी है। हाल ही में बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें प्लेयर्स टीम के फील्डिंग कोच आर. श्रीधर के साथ स्टम्प पर निशाना साधने के लिए ड्रिल कर रहे थे। इस वीडियो में श्रीधर ने बताया कि स्टम्प पर सीधा निशाना लगाने के लिए वे क्या-क्या करा रहे हैं।

फील्डिंग कोच श्रीधर का फील्डिंग सेशन...

- बीसीसीआई ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें श्रीधर बताते हैं कि स्टम्प पर निशाना लगाने के लिए उन्होंने सबसे पहले 'डायरेक्ट हिट्स' सेशन किया। जिसमें अलग-अलग एंगल से नॉन स्ट्राइकर एंड पर लगे स्टम्प पर निशाना लगाने पर फोकस किया गया।

- 'डायरेक्ट हिट्स' सेशन के बाद 'राउंड द क्लॉक' सेशन हुआ, जिसमें 6 अलग-अलग फील्ड पोजिशन्स पर खड़े प्लेयर्स को 20 बार स्टम्प पर निशाना लगाना था। इस ड्रिल के बाद एक छोटा सा टेक्निकल सेशन रखा गया, जिसमें फील्डिंग कोच श्रीधर ने प्लेयर्स को 'गुड आर्म पाथ' (थ्रो फेंकते वक्त हाथों की सही पोजिशन) के फायदों के बारे में बताया।

- कोच श्रीधर के मुताबिक सही आर्म पाथ होने पर स्टम्प पर सही निशाना लगने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे बैट्समैन को रन आउट किया जा सकता है। प्रैक्टिस सेशन खत्म होने से पहले सभी प्लेयर्स ने एक छोटा सा गेम भी खेला जिसमें सब प्लेयर्स को स्टम्प पर निशाना लगाना था।

