ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान, कोहली के हाथों में होगी कमान

खेल डेस्क, । भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा की। टीम की कमान के हाथों में है। चौथे स्थान के लिए अंबाती रायडू को नहीं चुना गया। टीम में चौंकाने वाला नाम विजय शंकर का रहा। टीम इंडिया में चौथे नंबर के लिए अंबाती रायडू और विजय शंकर के बीच होड़ थी। चयन समिति ने रायडू पर शंकर को तरजीह दी। हालांकि, शंकर के पास सिर्फ नौ वनडे खेलने का ही अनुभव है, जबकि रायडू 55 वनडे खेल चुके हैं।

भारतीय टीम : विराट कोहली (कप्तान), (उप-कप्तान), , लोकेश राहुल, (विकेटकीपर), विजय शंकर, केदार जाधव, (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, , भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, , रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी।

ऑलराउंडर के लिए जडेजा जरूरी : एमएसके प्रसाद

मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने कहा, "कई सिचुएशन हो सकती हैं जहां आपको ऑलराउंडर की जरूरत पड़े। इसलिए जडेजा टीम के लिए जरूरी हैं। वो टीम को फायदा पहुंचा सकते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद हमने रायडू को कुछ चांस दिए, लेकिन विजय शंकर कुछ मौकों पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं, वे एक अच्छे फील्डर हैं।"

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">India names 15-member squad for World Cup, Dinesh Karthik gets nod over Rishabh Pant<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc%5Etfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/kRiAvRBYSN">https://t.co/kRiAvRBYSN</a> <a href="https://t.co/xeGBXqcLmt">pic.twitter.com/xeGBXqcLmt</a></p>— ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/1117736117204180993?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2019</a></blockquote>

'चौथे नंबर पर जाधव या कार्तिक खेल सकते हैं'

मुख्य चयनकर्ता ने कहा, "टीम में देखिए तो हमारे पास सात गेंदबाजों के लिए तैयारी की है। केदार जाधव या दिनेश कार्तिक में से कोई चौथे नंबर पर खेल सकता है। पिछले एक महीने में हमें टीम के लिए काफी दुविधा हुई, लेकिन बेहतर विकेटकीपिंग की वजह से कार्तिक को टीम में मौका दिया जा रहा है। हमारे लिए रिजर्व ओपनर के तौर पर रहेंगे। टीम मैनेजमेंट जरूरत के हिसाब से उनका प्रयोग करेगा।"

'आईपीएल के प्रदर्शन के आधार नहीं हुआ चयन'

उन्होंने कहा, "आईपीएल फॉर्म का सेलेक्शन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। युवा खिलाड़ी आईपीएल में काफी अच्छा खेल रहे हैं। शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सेलेक्शन के लिए आईपीएल आधार नहीं है। पंत के पास काफी टैलेंट है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस लिस्ट में शामिल नहीं पाए। कई मौकों पर दिनेश कार्तिक को मैच खत्म करते देखा गया है।"