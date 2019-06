Dainik Bhaskar Jun 23, 2019, 02:10 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 के 28वें मुकाबले में शनिवार को भारत ने अफगानिस्तान को 11 रन से हरा दिया। इस मैच में शमी ने कुल चार विकेट लिए, इस दौरान 50वें ओवर में उन्होंने लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट लेकर हैट्रिक भी लगाई। मैच के बाद शमी ने अपनी हैट्रिक का श्रेय धोनी को दिया। उन्होंने बताया 'धोनी भाई ने मुझसे यॉर्कर डालने के लिए कहा था और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया।' इसके साथ ही शमी वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। उनसे पहले चेतन शर्मा ने 1987 में हुए वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये कारनामा किया था।

शमी बोले- माही भाई ने जैसा कहा, मैंने वैसा ही किया

मैच के बाद हैट्रिक को लेकर शमी ने कहा, 'मैंने कोई खास योजना नहीं बनाई थी, मुझे यॉर्कर डालना था और माही भाई ने ही मुझे ऐसा करने की सलाह दी थी। वे मेरे पास आए और बोले- जैसा कर रहे हो वैसा करो, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास हैट्रिक लेने का बढ़िया मौका है। ये मौका मुश्किल से मिलता है, जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो।' आगे शमी ने बताया- 'मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने बताया था।'

प्लेइंग इलेवन में आने को किस्मत बताया

भुवनेश्वर के चोटिल होने पर शमी को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिला। इस बारे में उन्होंने कहा, 'प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिलना किस्मत की बात है। मैं इस बात के लिए पहले से तैयार था कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा मैं उसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। जहां तक हैट्रिक की बात है, ये बेहद दुर्लभ है खासकर वर्ल्ड कप में और इस बात से मैं बेहद खुश हूं।'

शमी ने मैच में लिए चार विकेट

अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में शमी ने 9.5 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए। अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में 16 रन की जरूरत थी। नबी ने शमी की पहली गेंद पर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर रन नहीं बना। अगली तीन गेंद पर शमी ने तीन विकेट लेकर जीत दिला दी। इस दौरान उन्होंने मो. नबी, आफताब आलम और मुजीब उर रहमान को आउट किया।

ऐसा रहा था मैच

मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 224 रन बनाए। जिसमें कप्तान विराट कोहली ने 67 और केदार जाधव ने 52 रन का योगदान दिया। जवाब में अफगान टीम 49.5 ओवर में 213 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शमी के अलावा जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए। टूर्नामेंट में ये भारत की चौथी जीत रही और अब पॉइंट टेबल में वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

What a way to end it @MdShami11! 🎩🎩🎩



Nabi c Pandya b Shami

Alam b Shami

Ur Rahman b Shami



India take an absolute thriller by 11 runs.



Watch the winning (and hat-trick) moment here!#INDvAFG | #TeamIndia | #CWC19 pic.twitter.com/q9fYvcR56z