Dainik Bhaskar Jun 22, 2019, 07:27 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट नईम उल हक से गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक पुराना फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और उसे पीएम इमरान खान का 1969 का फोटो बता दिया। इसके बाद यूजर्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया। यूजर्स अलग-अलग लोगों फोटो शेयर करने लगे और उन्हें पाकिस्तानी प्लेयर्स के पुराने फोटो बताने लगे।

कौन है नईम उल हक?

सचिन के फोटो को इमरान खान का बताने वाले नईम उल हक के ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक वे प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट होने से पहले पूर्व केंद्रीय सूचना सचिव थे। वे इमरान खान की पार्टी PTI (पाकिस्तान तहरीके इंसाफ) के 5 संस्थापकों में से एक हैं और सिंध PTI के पूर्व अध्यक्ष हैं।

यूजर्स करने लगे ट्रोल

नईम से हुई गलती के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने विराट कोहली के बचपन का फोटो शेयर कर उस पर 'इंजमाम उल हक-1976' लिख दिया। एक अन्य यूजर ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो शेयर कर उस पर लिखा, '1930 की एशेज सीरीज के दौरान ओवल मैदान पर सर डोनाल्ड ब्रैडमेन'। वहीं एक अन्य यूजर ने फिल्म 'तेरे नाम' से सलमान खान का फोटो शेयर कर उसे शोएब अख्तर का बताया। एक अन्य यूजर ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर का फोटो शेयर कर उस पर 'शोएब मलिक 2069' लिख दिया।

Sir Donald George Bradman at The Oval,

During a tour of England in 1930 Ashes series. pic.twitter.com/crpfbnSrqL