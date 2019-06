Dainik Bhaskar Jun 16, 2019, 09:17 PM IST

ट्विटर पर एक यूजर ने कहा- पाकिस्तान को फाइनल स्कोर पहले ही बता देते

एक और यूजर ने नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल का फोटो शेयर करते हुए प्रतिक्रिया दी

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान के दौरान सोशल मीडिया पर गुदगुदाने वाले कमेंट्स देखने मिले। सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर दीवानगी किस कदर थी इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोपहर 4 से शाम 6 बजे के बीच ट्विटर पर सभी ट्रेंडिंग हैशटेग क्रिकेट से संबंधित थे। इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के फोटो भी मीम और पाकिस्तान पर तंज के लिए इस्तेमाल किए गए।

बालाकोट और मैनचेस्टर

इसी यूजर ने एक और ट्वीट में मोदी और एनएसए अजीत डोभाल का पुराना चित्र मीम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसमें डोभाल मोदी से कहते हैं, “प्रधानमंत्री जी आपको क्वीन यानी ब्रिटेन की महारानी से बात करके उन्हें ये बताना चाहिए कि हम तो सिर्फ बालाकोट को ही निशाना बना रहे थे, न जाने कैसे हम मैनचेस्टर पहुंच गए।

"You need to call the Queen asap and explain, Prime minister. I clearly instructed Balakot but we seem to have reached Manchester." #INDvsPAK pic.twitter.com/OenN5Ze4GC — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) June 16, 2019

कृष्णा ने अपने ट्विटर हैंडल पर रोहित शर्मा को विंग कमांडर अभिनंदन की तरह पेश किया। इसके साथ ही लिखा, “रोहित नहीं, पाकिस्तान को वीर विंग कमांडर अभिनंदन नजर आ रहे होंगे।”

मैच में जैसे ही बारिश हुई तो भी यूजर्स ने पाकिस्तान टीम के मजे लिए। एक यूजर ने आमिर खान की फिल्म लगान का बारिश वाला फोटो शेयर करते हुए कहा कि सरफराज की टीम का मन प्रसन्न हो गया होगा।

एक यूजर ने फिल्म शोले की तस्वीर पर मीम बनाया। इसमें धोनी अपने करीब खड़े कोहली से कहते हैं, ‘टॉस जीतकर बॉलिंग करना है। इस पर कोहली कहते हैं- हां, बॉलर्स को मदद मिलेगी। यह बातचीत सरफराज सुन लेते हैं और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ले लेते हैं।’

अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने टीम इंडिया की इनिंग के दौरान जश्न मनाया।