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विराट का रन आउट:शेन वॉर्न बोले- कोहली के रन आउट होने से मैं दुखी; क्रिकेट लवर्स के लिए भी यह शर्मनाक

एडिलेड12 मिनट पहले
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टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एडिलेड टेस्ट में पहली पारी में 74 रन बनाए थे। वे रन आउट हो गए थे।

इंडिया के कप्तान विराट कोहली मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन आउट होने से दुखी हैं। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा,“महान बल्लेबाज विराट कोहली को रन आउट होते देखना निराशाजनक। उनके रन आउट होने से मैं निराश हूं। क्रिकेट लवर्स के लिए भी विराट भी यह शर्मनाक है।”

”एडिलेड पर खेले जा रहे पहला डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया ने पहली पारी में 244 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान विराट 74 रन पर रन आउट हो गए थे। उन्होंने 180 गेंद का सामना किया था। कोहली को उनके पार्टनर वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने रन आउट करा दिया। मैच के 77 वेंं ओवर मे नाथन लायन की आखिरी गेंद पर रहाणे ने मिड ऑफ की तरफ शॉट खेल कर कोहली को रन के लिए बुलाया। वे पिच के मध्य तक पहुंच गए थे। तभी रहाणे ने रन लेने से मना कर दिया। कोहली क्रीज के बीच में ही रह गए और वे रन आउट हो गए।

कोहली ने बनाया सबसे ज्यादा रन

कोहली पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 180 गेंद का सामना कर 74 रन और चेतेश्वर पुजारा ने 160 गेंद का सामना कर 43 रन और अजिंक्य रहाणे ने 92 गेंद का सामना कर 42 रन बनाए।

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