पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Sports
  • Cricket
  • India Vs Australia Live Score Adelaide Test Day 2 | Virat Kohli Cheteshwar Pujara Aaron Finch Steve Smith; IND VS AUS Pink Ball Test Match 1st Test Cricket Score And Latest Updates

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

IND vs AUS डे-नाइट टेस्ट LIVE:भारतीय टीम पहली पारी में 244 रन पर सिमटी, दूसरे दिन 11 रन बनाने में 4 विकेट गंवाए

एडिलेड6 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
भारतीय टीम को ऑलआउट करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम इस तरह खुश नजर आई।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। इस डे-नाइट टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 244 रन बनाए। टीम ने दूसरे दिन 6 विकेट पर 233 रन से आगे खेलना शुरु किया था। इसके बाद 11 बनाने में टीम ने बाकी 4 विकेट भी गंवा दिए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड और जो बर्न्स क्रीज पर हैं। मैच का स्कोरकार्ड देखने के लिए यहां क्लिक करें..

पहले दिन ऋद्धिमान साहा 9 और रविचंद्रन अश्विन 15 रन पर नाबाद लौटे थे। दूसरे दिन दोनों बल्लेबाज कोई रन नहीं बना सके और आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा 4 और पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए। जोश हेजलवुड और नाथन लियोन को 1-1 सफलता मिली।

पहले दिन कोहली ने फिफ्टी लगाई

कोहली ने 180 बॉल पर सबसे ज्यादा 74 रन की पारी खेली। उन्होंने एडिलेड में अपने टेस्ट करियर के 500 रन भी पूरे कर लिए। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कोहली का यह एडिलेड में चौथा टेस्ट है। उन्होंने अब तक 7 पारियों में 505 रन बनाए। इस दौरान 3 शतक और एक अर्धशतक भी जड़ा। कोहली के बाद राहुल द्रविड़ ने 4 टेस्ट की 8 पारियों में 401 रन बनाए हैं।

पृथ्वी शॉ मैच की दूसरी बॉल पर आउट
मैच में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 32 रन पर ही दो विकेट गंवा दिेए। ओपनर पृथ्वी शॉ मैच की दूसरी बॉल पर ही बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मिचेल स्टार्क ने उन्हें बोल्ड किया। इसके बाद मयंक अग्रवाल भी 17 रन बनाकर चलते बने। तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया।

पुजारा ने 18 रन बनाने के लिए 100 बॉल खेली
तीसरा विकेट 100 रन पर गिरा। चेतेश्वर पुजारा 160 बॉल पर 43 रन बनाकर आउट हुए। नाथन लियोन की बॉल पर मार्नस लाबुशाने ने उनका कैच लिया। पुजारा ने कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 191 बॉल पर 68 रन की पार्टनरशिप की। पुजारा ने शुरुआती 18 रन बनाने के लिए 100 बॉल खेली थीं।

कोहली और रहाणे के बीच 88 रन की पार्टनरशिप
कप्तान विराट कोहली चौथे विकेट के तौर पर आउट हुए। उन्होंने रहाणे के साथ चौथे विकेट के लिए 168 बॉल पर 88 रन की जरूरी पार्टनरशिप की। पांचवां विकेट अजिंक्य रहाणे का गिरा। वे 92 बॉल पर 42 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल स्टार्क ने उन्हें LBW किया। इसके बाद हनुमा विहारी 16 रन बनाकर जोश हेजलवुड की बॉल पर LBW हुए।

दोनों टीमें:
भारत: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शाॅ, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, अजिंक्य रहाणे, ऋद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह।

ऑस्ट्रेलिया: जो बर्न्स, मैथ्यू वेड, मार्नस लाबुशाने, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, टिम पेन (विकेटकीपर और कप्तान), पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन और जोश हेजलवुड।

रिकॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 98 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इसमें भारत ने 28 और ऑस्ट्रेलिया ने 42 मैच जीते हैं। जबकि 27 मैच ड्रॉ और 1 बेनतीजा रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया में दोनों के बीच 48 मैच खेले गए। इसमें से भारत ने सिर्फ 7 और ऑस्ट्रेलिया ने 29 मैचों में जीत हासिल की। 12 मैच ड्रॉ रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंराजस्थान और पंजाब में शीतलहर का अलर्ट; जैसलमेर के चांदन में तापमान माइनस 1.5 डिग्री, माउंट आबू से भी ठंडा - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें