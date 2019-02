IND vs AUS 2nd T20 Live / भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 कल; टीम इंडिया के पास सीरीज में बराबरी का आखिरी मौका. दो बदलाव कर सकते हैं कोहली

Ind vs Aus Live Score 2nd t20 2019

बेंगलुरु. भारत और के बीच दूसरा टी20 (Ind vs Aus 2nd t20) कल बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। विशाखापट्टनम में टीम इंडिया ने पहला मैच आखिरी गेंद पर गंवा दिया था और उस लो स्कोरिंग मैच में टीम इंडिया वैसा खेल नहीं दिखा पाई थी जिसके लिए वो जानी जाती है। खासतौर पर हमारे बल्लेबाजों ने बेहद निराश किया था और वो सिर्फ 126 रन बना पाए थे। इस सीरीज (Ind vs Aus t20 Series) में सिर्फ दो टी20 मैच ही होने हैं। लिहाजा आज अगर हार हुई तो ये सीरीज भी हाथ से निकल जाएगी। इसके बाद पांच वनडे खेले जाने हैं। ऑस्ट्रेलिया बुलंद हौसले के साथ मैदान में उतरेगी तो वहीं कोहली की टीम भी हर मोर्चे पर चौकन्नी नजर आएगी। कुल मिलाकर मैच रोमांचक रहने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले मैच में शानदार फील्डिंग की थी। इस बात से टीम इंडिया को सीख लेनी होगी। माना जा रहा है कि इस मैच के लिए दो बदलाव कर सकते हैं। युजवेंद्र चहल और को बाहर बिठाया जा सकता है और उनकी जगह जडेजा और विजय शंकर आ सकते हैं। ये भी संभव है कि विजय शंकर और को खिलाया जाए और राहुल ओपन करने की जगह 3 नंबर पर बैटिंग करें। आप पर भी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (Ind vs Aus Live Streaming) का लुत्फ ले सकते हैं।

ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग XI (Team India Playing 11)

, शिखर धवन, केएल. राहुल, विराट कोहली (कप्तान), ऋषभ पंत, , धोनी, क्रुणाल पांड्या, जडेजा, बुमराह, मयंक मार्कंडेय और विजय शंकर।

और ये हो सकती है ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग XI (Team Australia Playing 11)

एरोन फिंच (कप्तान), एलेक्स कैरी, डी आर्शी शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, मैक्सवेल, झाए रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, पीटर हैंड्सकॉम्ब, जेसन बेहेरेनड्राफ और एडम जैम्पा।