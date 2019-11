Dainik Bhaskar Nov 08, 2019, 12:41 PM IST

खेल डेस्क. भारत ने गुरुवार को राजकोट में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 में बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया और तीन मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। मैच के दौरान रोहित एक वक्त पर थर्ड अंपायर को लेकर नाराजगी जताते भी दिखे। उस समय टीवी अंपायर ने आउट होने के बाद भी बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया था। हालांकि अंपायर ने तुरंत अपनी गलती सुधार भी ली, लेकिन तब तक रोहित नाराजगी कैमरे में कैद हो चुकी थी।

ये घटना बांग्लादेश की पारी के दौरान 13वें ओवर में हुई, जब युजवेंद्र चहल की गेंद पर ऋषभ पंत ने सौम्य सरकार को स्टम्पिंग कर दिया। इसके बाद मैदानी अंपायर ने फैसला देने के लिए थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया। टीवी रिप्ले में दिखा कि जब पंत के हाथों गेंद स्टम्प पर लगी तो सरकार का पैर क्रीज के बाहर ही था। वे आउट थे, लेकिन मैदान पर लगी बड़ी सी स्क्रीन पर 'नॉट आउट' लिखा नजर आया।

फैसला देख रोहित नाराज हो गए

स्क्रीन को देख रोहित को गुस्सा आ गया और उन्होंने हाथ को उठाकर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए थर्ड अंपायर पर नाराजगी जताई। उनके हावभाव से लगा कि वे गाली दे रहे हैं। हालांकि थर्ड अंपायर से ऐसा गलती से हुआ था क्योंकि इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए बल्लेबाज को आउट दे दिया। शायद जल्दबाजी में अंपायर से गलत बटन दब गया था। इस वक्त बांग्लादेश का स्कोर 12.6 ओवर में 103/4 रन था।

Luck does not belong to #RishabhPant .#INDvBAN #RohitSharma pic.twitter.com/216p8RdE0K