Dainik Bhaskar Oct 30, 2019, 11:29 AM IST

ढाका. बांग्लादेश क्रिकेट टीम के आगामी भारत दौरे के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। मोमिनुल हक टेस्ट और महमूदउल्लाह टी20 सीरीज में कप्तानी करेंगे। नियमित कप्तान शाकिब अल हसन पर भ्रष्ट आचरण का आरोप है। उन पर आईसीसी ने मंगलवार को ही दो साल का बैन लगाया है। इस वजह से वो किसी भी टीम में शामिल नहीं किए गए हैं। सलामी बल्लेबाज पारिवारिक व्यवस्तता के कारण दौरे से नाम वापस ले चुके हैं। तेज गेंदबाज सैफुद्दीन चोट की वजह से बाहर हैं। दौरे में 3 टी20 और दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे।

तमीम के स्थान पर मिथुन

नियमित ओपनर तमीम इकबाल की जगह मोहम्मद मिथुन जबकि सैफुद्दीन के स्थान पर अबु हैदर रोनी को टीम में शामिल किया गया है। अनुभवी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज महमूदउल्लाह टी20 सीरीज में कप्तानी करेंगे। मोमिनुल हक को टेस्ट सीरीज की कमान सौंपी गई है। शाकिब अल हसन की जगह ऑलराउंडर तैजुल इस्लाम को दी गई है। टी20 सीरीज का पहला मैच 3 नवंबर को दिल्ली, दूसरा 7 को राजकोट और तीसरा 10 को नागपुर में खेला जाएगा।

टेस्ट टीम

शादमान इस्लाम, इमरूल काएस, सैफ हसन, मोमिनुल हक (कप्तान), लिटन दास, मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), महमूदउल्लाह, मोहम्मद मिथुन, मोसाद्दिक हुसैन, मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, नईम हसन, मुस्फिजुर रहमान, अल अमीन हुसैन और इबादत हुसैन।

Bangladesh squad for the 2-match Test series against India#BCB #BANvIND pic.twitter.com/LrjT2Bycy5