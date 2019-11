Dainik Bhaskar Nov 01, 2019, 04:24 PM IST

खेल डेस्क. दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर है। इस दौरान भारत-बांग्लादेश के बीच तीन टी-20 की सीरीज का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 3 नवंबर को होना है। इस पर बांग्लादेश के कोच रसेल डोमिंगो ने कहा है कि यहां की पर्यावरण स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन कोई मरेगा भी नहीं। उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी दो दिन से मास्क लगाकर मैच का अभ्यास कर रहे हैं। गौतम गंभीर समेत कई लोगों ने मैच को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इनकार कर दिया।

डोमिंगो ने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि पिछली बार श्रीलंकाई टीम को भी वायु प्रदूषण के कारण काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा था, लेकिन यह हमारे लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। टी-20 सिर्फ तीन घंटे का खेल है। यह समय आसानी से निकल जाएगा। यहां हवा की स्थिति बेहतर नहीं है। लेकिन जैसा भी मौसम होगा, वह दोनों ही टीमों के लिए समान रहेगा।’’

आखिरी पलों में मैच रद्द नहीं कर सकते: गांगुली

गुरुवार को बांग्लादेश के लिटन दास ने भी मास्क लगाकर प्रैक्टिस की थी। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर कह चुके हैं कि जब तक प्रदूषण की स्थिति नियंत्रण में न आए, यहां कोई भी मैच नहीं होना चाहिए। इस पर गांगुली ने गुरुवार को कहा था, ‘‘पिछले दो दिन दिल्ली अथॉरिटी से बात की। उम्मीद है कि टी-20 मैच हो जाएगा। हम आखिरी पलों में मैच रद्द नहीं कर सकते।’’

