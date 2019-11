Dainik Bhaskar Nov 16, 2019, 06:32 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंदौर टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश पर मिली शानदार जीत का श्रेय टीम के सभी खिलाड़ियों खासकर तेज गेंदबाजों को दिया है। उनका कहना है कि भारतीय टीम का वर्तमान बॉलिंग कॉम्बिनेशन किसी भी कप्तान के लिए सपने जैसा है। उन्होंने कहा हमारे तेज गेंदबाजों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ऐसा लगा कि कोई भी पिच इनके लिए अच्छी है। उधर मैच में दोहरा शतक लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने मयंक अग्रवाल ने कहा कि मुझे जिस तरह की शुरुआत मिली है उससे मैं बेहद खुश हूं।

मैच में मिली जीत के बाद विराट ने कहा, 'मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या कहूं। सभी तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। टीम सचमुच बहुत अच्छा खेल रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता जो लोग टीवी पर नहीं देख रहे हों। तेज गेंदबाज सबसे शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब वे गेंदबाजी करते हैं तो पिच बिल्कुल अलग नजर आती है। फिलहाल जसप्रीत भारतीय आक्रमण का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन किसी भी कप्तान के लिए ये एक ड्रीम बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। यहां तक कि स्लिप में खड़े फील्डर्स भी हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गेंद किसी भी ओवर में उनके पास आ सकती है। मजबूत गेंदबाज होना सबसे महत्वपूर्ण बात है।' भारत की ओर से मैच में तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और दोनों पारियों में कुल 14 विकेट निकाले। इस दौरान मोहम्मद शमी ने 7, उमेश यादव ने 4 और ईशांत शर्मा ने 3 विकेट लिए। स्पिनर आर. अश्विन को 5 विकेट मिले।

विराट ने कहा- मैं नहीं चाहता मेरी गलतियां कोई और दोहराए

आगे विराट ने कहा, 'संख्या और रिकॉर्ड सबके सामने हैं, ये रिकार्डबुक में दर्ज रहेंगे। हमारा ध्यान उन पर नहीं था। हमारा ध्यान भारतीय क्रिकेट को ऊंचे से भी ऊंचा ले जाने पर है। हम अपने मानकों को ऊपर रखते हुए आने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करना चाहते हैं, कि वे भी आएं और इसी तरह प्रदर्शन करें। हमारी प्रेरणा सही है, इरादे सही रहे हैं इसलिए हम हमारे लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे बड़ा स्कोर हासिल करने का महत्व पता है, मुझे काफी ज्यादा वक्त लगा इसलिए मैं चाहता था कि वो बड़ा स्कोर बनाए। इसलिए एक वरिष्ठ बल्लेबाज के रूप में मैं यह निश्चित करना चाहता था कि वो फोकस्ड रहें। मैं नहीं चाहता था कि नए लड़के भी वही गलतियां करे, जो मैंने की थीं। लाल गेंद की तुलना में गुलाबी गेंद काफी तेजी से स्विंग करती है। गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच काफी रोमांचक होने जा रहा है। ये भारतीय क्रिकेट और भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। पिछले तीन दिन से मैच देखने आ रहे लोग शानदार रहे। इससे खिलाड़ियों को ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा मिलती है।'

'जिस तरह की शुरुआत मिली उससे खुश हूं'

मैच में मयंक अग्रवाल ने 243 रन की पारी खेली, ये उनके करियर का दूसरा दोहरा शतक रहा। उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि मुस्कुराहट अभी और लंबे समय तक बनी रहेगी। मैं छक्के मारने का अभ्यास करता हूं, लेकिन टेस्ट मैच के दौरान नहीं। देश के लिए खेलना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। मुझे जिस तरह की शुरुआत मिली उससे मैं बहुत खुश हूं। आपके पास विराट जैसे किसी व्यक्ति का होना बहुत अच्छा है जो इस तरह आपको प्रेरित करता हो। जब मैंने पहली बार 150 रन बनाए थे तो दूसरे छोर पर विराट थे। तब उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे 200 रन से कम नहीं चाहिए। हमने बेंगलुरु में लाइट के नीचे तीन सत्र खेले थे, राहुल द्रविड़ ने हमारे लिए उसकी व्यवस्था की थी। वो एक अच्छा अनुभव था। गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेलने के लिए उत्सुक हूं।'

सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई

भारत ने इंदौर टेस्ट में बांग्लादेश को पारी और 130 रन से हराया। मैच में भारत ने पहली पारी 6 विकेट पर 493 रन बनाकर घोषित कर दी थी। जबकि बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में 213 रनों पर ऑलआउट हो गई। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने दो टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट डे-नाइट होगा, जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 22 नवंबर से खेला जाएगा।

