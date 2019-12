Dainik Bhaskar Dec 11, 2019, 01:04 PM IST

खेल डेस्क. हार्दिक पंड्या पीठ की सर्जरी के बाद फरवरी में न्यूजीलैंड दौरे से मैदान पर वापसी कर सकते हैं। विश्व कप के दौरान इस ऑल राउंडर को पीठ में तकलीफ हुई। यह बढ़ती गई। अक्टूबर में लंदन के अस्पताल में पंड्या की बैक सर्जरी हुई। फिलहाल, वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजर रहे हैं। पंड्या ने एक इंटरव्यू में भरोसा जताया कि वो न्यूजीलैंड दौरे के मध्य में वापसी करेंगे। उन्होंने जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलियाई पेसर पैट कमिंस की सर्जरी के बाद वापसी का जिक्र भी किया। टीम इंडिया जनवरी के आखिरी हफ्ते में न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी। यहां दो वनडे, पांच टी-20 और दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे।

सितंबर से बाहर हैं हार्दिक

इस आक्रामक बल्लेबाज ने सितंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज खेली थी। इस दौरान उनकी पीठ का दर्द फिर उभरा। वैसे उन्हें यह तकलीफ अप्रैल 2018 से ही थी। आईसीसी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में पंड्या ने कहा, “मैं चाहता था कि सर्जरी न करानी पड़े। इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए। लेकिन, मनमाफिक परिणाम नहीं मिले। मुझे भी लगा कि मैदान पर मैं अपना 100 फीसदी नहीं दे पा रहा हूं। यह टीम और खुद के साथ भी इंसाफ नहीं था। इसके बाद सर्जरी का फैसला लिया। सर्जरी के बाद 8 अक्टूबर को हार्दिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। उसे आप यहां देख सकते हैं।

Baby steps .. but my road to full fitness begins here and now 💪 Thank you to everyone for their support and wishes, it means a lot 🙏 pic.twitter.com/shjo78uyr9