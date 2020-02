Dainik Bhaskar Feb 05, 2020, 11:55 AM IST

खेल डेस्क. भारत ने तीन वनडे की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 348 रन का लक्ष्य दिया। हैमिल्टन में बुधवार को न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 347 रन बनाए। उसके लिए श्रेयस अय्यर ने 103 और लोकेश राहुल ने 88 रन की पारी खेली। कप्तान विराट कोहली ने 51 और केदार जाधव ने नाबाद 26 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने दो विकेट लिए। कॉलिन डी ग्रैंडहोम और ईश सोढ़ी को एक-एक सफलता मिली।

अय्यर ने करियर का पहला शतक लगाया। उन्होंने पहला शतक करियर के 16वें मैच में लगाया। अय्यर ने राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की। राहुल ने वनडे में अपना 7वां और कोहली ने 44वां अर्धशतक लगाया। कोहली ने अय्यर के साथ 102 रन की साझेदारी की। उन्हें ईश सोढ़ी ने बोल्ड कर दिया। पृथ्वी शॉ 20 और मयंक अग्रवाल 32 रन बनाकर आउट हुए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की। पृथ्वी और मयंक ने वनडे में डेब्यू में किया।

पृथ्वी और मयंक को रोहित-धवन की जगह टीम में रखा गया

पृथ्वी और मयंक को चोटिल शिखर धवन और रोहित शर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया। पृथ्वी नवंबर 2018 के बाद पहली बार टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। पिछली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट खेले थे। भारतीय प्लेइंग इलेवन में मनीष पांडे, ऋषभ पंत, शिवम दुबे और नवदीप सैनी को जगह नहीं मिली। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड के प्लेइंग इलेवन में मार्क चैपमैन, काइल जैमिसन और स्कॉट कुगलिन जगह नहीं बना सके।

