न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं चले राहुल, रोहित और विराट

तीनों बल्लेबाज 1-1 रन बनाकर पवेलियन लौटे

Dainik Bhaskar Jul 10, 2019, 05:42 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 240 रन का लक्ष्य दिया। जिसके बाद टारगेट की पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 24 रन पर उसके चार विकेट गिर गए। इनमें से तीन विकेट तो सिर्फ 5 रन के स्कोर पर गिर गए थे। इस दौरान लोकेश राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली 1-1 रन बनाकर आउट हो गए।

मैच में ओपनिंग बल्लेबाजों का इतना खराब प्रदर्शन देखने के बाद फैन्स की हालत खराब हो गई और वो सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हुए प्रतिक्रिया देने लगे। इस दौरान यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट्स करते हुए घटिया बल्लेबाजी को लेकर टीम को ताना मारा। कुछ ने कहा कि अब तो बस दुआ ही हमें बचा सकती है, तो कुछ ने इस मौके पर भी फनी कमेंट्स किए।

Change of mood for 🇮🇳fans pic.twitter.com/Cs1SJ8sgF7 — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 10, 2019

Now Modi ji Padding up.Will be in at the fall of next wicket. only he can save the day for India. #IndvNZ #CWC19 #CWC2019 #NZvIND #INDvNZ pic.twitter.com/HZ3YnDtUIF — old monk (@sumanmitra4) July 10, 2019

Rest of the Indian players who are yet to bat#IndvNZ pic.twitter.com/vC7PljbXcM — Sam!a (@McPr0zac) July 10, 2019

3 overs and 3 wickets... bc baarish... kidhar ho... 😭😭😭😭😭 #INDvsNZ pic.twitter.com/qVSLnrNDXT — unhuman being (@nimisht7) July 10, 2019

Sab bure kaam band kar dene hai... plz aaj ka match jeet jao... dear god... #IndvNZ #INDvNZ #CWC19 pic.twitter.com/T8KZZBOmzz — unhuman being (@nimisht7) July 10, 2019