खेल डेस्क. वर्ल्ड कप का 22वां मैच भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को मैनचेस्टर में थोड़ी देर में खेला जाएगा। दोनों देशों के खिलाड़ी टीम होटल से स्टेडियम पहुंच चुके हैं। टॉस से एक घंटे पहले (1.30 बजे दोपहर) मैनचेस्टर में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हालांकि, 20 मिनट बाद ही बारिश रुक गई। टॉस समय पर होने की उम्मीद है।

इससे पहले शनिवार को एक्यूवेदर डॉट कॉम के मुताबिक, मैनचेस्टर में बारिश होने की 63% आशंका जताई गई थी। इससे पहले वर्ल्ड कप के 19 में से 3 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गए, जबकि एक मैच का नतीजा नहीं निकला। 13 जून को भारत-न्यूजीलैंड का मैच भी बारिश के कारण रद्द हो गया था।

Early bid🐦 catches the ... best of the sunshine⛅️ on Sunday; heavy showers🌦️ will become more widespread through the morning pic.twitter.com/cfcnMkAHvM