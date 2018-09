IND-PAK हाईवोल्टेज मैच से पहले LIVE डिबेट में पाकिस्तानी एंकर ने उड़ाया टीम इंडिया का मजाक, गंभीर ने दिया करारा जवाब और कर दी बोलती बंद

स्पोर्ट्स डेस्क. दुबई में खेले जा रहे एशिया कप 2018 टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का हाईवोल्टेज मुकाबला बुधवार 19 सितंबर को होगा। क्रिकेट फैन्स को इस मैच का बेसब्री के साथ इंतजार है। चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच होने वाले इस मैच को लेकर काफी ज्यादा माहौल बन गया है और इसकी तपिश टीवी डिबेट्स में दिख रही है। ऐसे ही एक प्रोग्राम में गेस्ट बनकर बैठे पूर्व इंडियन क्रिकेटर ने टीम इंडिया का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी एंकर की बोलती बंद कर दी।

गंभीर ने कर दी बोलती बंद

- इस मैच के लिए दोनों देशों के दो न्यूज चैनल एक प्रोग्राम चला रहे हैं। जिसमें हो रही डिबेट में गौतम गंभीर बतौर गेस्ट बैठे हुए थे, इसी दौरान पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के एंकर ने ये कहकर पाकिस्तानी टीम की तारीफ की, कि वो हाल ही में जिम्बाब्वे को हराकर आई है।

- इसके बाद गंभीर ने कहा, 'एक टीम जिम्बाब्वे से खेलकर आ रही है और एक टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 टी20, 3 वनडे और 5 टेस्ट मैच खेलकर आ रही है।' इसी बीच उन्हें टोकते हुए पाकिस्तानी एंकर ने टीम इंडिया का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 'एक टीम इंग्लैंड से हारकर आ रही है।'

- तब जवाब में गंभीर कहते हैं, 'भाई साहब इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतने में जमीन-आसमान का फर्क है। जिम्बाब्वे से तो हमारी इंडिया-ए टीम भी जीत सकती है। तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो।'

- पाकिस्तानी एंकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इंग्लैंड टूर पर भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-4 से गंवाकर आई है।

एंकर ने कहा- क्रिकेट में बहाने नहीं चलते

- गंभीर की बात सुन वो एंकर ताना मारते हुए कहता है 'लेकिन क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज (बहाने) नहीं चलते। जीत-जीत होती है।' तब गंभीर कहते हैं, 'तो मतलब आप कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारने और जिम्बाब्वे से जीतने में एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है।'

- इसके बाद एंकर फिर कहता है, 'क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं होता, फिर चाहे आप इंग्लैंड से खेलें या जिम्बाब्वे से खेलें। अगर इंडिया जाकर जिम्बाव्वे को हराएगा तो आप भी यही कहेंगे ना कि इंडिया ने अच्छा खेला है। आप थोड़ी ना कहेंगे कि इंडिया की टीम का मुकाबला हल्की टीम से था, इसलिए हम जीत सके।'

- इसके जवाब में गंभीर कहते हैं, 'सही बात है.. तभी आप अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैच हो। आप जिम्बाब्वे-बांग्लादेश के साथ ही खेलते रहो, और इन्हीं को हराते रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे'।

पाक एंकर ने दिलाई चैम्पियन्स ट्रॉफी की याद

- अब गंभीर को चुप कराने के लिए एक अन्य पाकिस्तानी एंकर बोल पड़ता है और पिछले साल हुए चैम्पियन्स ट्रॉफी के फाइनल की याद दिलाता है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह हराया था। वो कहता है, 'नहीं-नहीं हमने चैम्पियन्स ट्रॉफी में किसी और के खिलाफ भी खेला था, और जीता भी था।'

- इसके बाद गंभीर करारा जवाब देते हुए उसे बाकी मैचों की याद दिला देते हैं। गंभीर कहते हैं, 'कोई बात नहीं, एक चैम्पियन्स ट्रॉफी जीते, उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते आप, कुछ भी नहीं।'

- गंभीर ने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि इस मैच से पहले तक ICC के हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रदर्शन एकतरफा रहा है। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच खेले गए सभी 6 मुकाबले भारत ने ही जीते हैं।

- बता दें कि दोनों टीमें करीब सवा साल बाद भिड़ने जा रही हैं, इससे पहले दोनों की टक्कर चैम्पियन्स ट्रॉफी 2017 के फाइनल में हुई थी। उस मैच को पाकिस्तान ने 180 रन से जीता था। पाकिस्तान के 338 रन के जवाब में भारत 158 रन पर ऑलआउट हो गया था।

- पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में हुए पिछले पांच मैचों की बात करें, तो इनमें से भारत ने 3 और पाक ने 2 जीते हैं। वहीं ओवरऑल पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 5 मैचों की बात करें तो इनमें से भी भारत ने 3 और पाक ने 2 जीते हैं।

