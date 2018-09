टीम इंडिया का मजाक उड़ाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया एक ट्वीट, लेकिन हो गई एक गलती और उल्टा पड़ गया दांव

दुबई. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्वीट करते हुए टीम इंडिया का मजाक बनाने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान हुई एक गलती की वजह से वो खुद ही लोगों के बीच मजाक बन गया। दरअसल PCB ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर चैम्पियन्स ट्रॉफी फाइनल के हाईलाइट्स दिखाने वाले ICC के एक ट्वीट को रिट्वीट किया था। इस दौरान PCB की ओर से जो इंग्लिश लिखी गई उसी में गड़बड़ हो गई, जिसके बाद इंडियन फैन्स ने उसे जमकर ट्रोल किया। साथ ही पाकिस्तानी टीम की इंग्लिश का भी खूब मजाक उड़ाया।

पीसीबी ने किया था ये ट्वीट

- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से इंग्लिश में ट्वीट करते हुए लिखा गया, 'Here are the highlights of what hepoened when last time #INDvPAK ODI was played. Can Green Shirts redo today what they did at the Oval last year?#HarSaansMeinBolo'

- यहां पिछली बार जब भारत-पाकिस्तान ने वनडे मैच खेला था, तब जो हुआ था उसके मुख्य अंश यहां हैं। क्या हरी जर्सी फिर से वही दोहराएगी जो उसने पिछले साल ओवल ग्राउंड पर किया था?

- इस ट्वीट के दौरान पीसीबी की ओर से HAPPENED की स्पेलिंग hepoened लिख दी गई। उनके इस ट्वीट के बाद इंडियन फैन्स ने पाकिस्तान बोर्ड को खूब ट्रोल किया और उनकी इंग्लिश का जमकर मजाक उड़ाया।

- बता दें कि खराब इंग्लिश की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी अक्सर मजाक उड़ता रहता है। और इस बार तो खुद पाकिस्तान बोर्ड ने उन्हें ये करने का मौका दे दिया था।

