खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर में हो रहे मैच को देखने के लिए बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह भी पहुंचे। जिसके बाद बीसीसीआई ने उनका एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। जिसमें वे मैच शुरू होने से पहले मौसम का हाल बताते नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद ना केवल उन्होंने क्रिकेट जगत की कई हस्तियों और आम लोगों के साथ सेल्फी लीं, बल्कि कमेंट्री बॉक्स में जाकर सुनील गावसकर के साथ मैच का आंखों देखा हाल भी बताया। उनके अलावा बॉलीवुड गायक गुरु रंधावा भी इस मैच को देखने पहुंचे।

बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मैच से पहले रणवीर का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे मैनचेस्टर के मौसम का हाल बता रहे थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में बीसीसीआई ने लिखा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला शुरू होने से पहले देखिए ओल्ड ट्रैफर्ड से कौन महत्वपूर्ण जानकारी LIVE दे रहा है।'

रणवीर ने बताया मौसम का हाल

वीडियो में रणवीर सिंह ने मैनचेस्टर के मौसम और स्टेडियम का हाल बताया। रणवीर ने कहा- 'देवियों और सज्जनों, लड़के और लड़कियों, सभी उम्र के बच्चों, क्रिकेट के सबसे बड़े मंच यानी विश्वकप के सबसे बड़े मैच भारत और पाकिस्तान में आपका स्वागत है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यहां मैनचेस्टर का मौसम बढ़िया है, बारिश की संभावना नहीं है। यहां का माहौल जबरदस्त है। फैन्स अंदर आ रहे हैं, खिलाड़ी वॉर्मअप कर रहे हैं। यहां शानदार क्रिकेट देखने को मिलेगा। मैं रणवीर सिंह अगली बार फिर मिलूंगा।'

Look who gave a low down of the BIG CLASH between India & Pakistan LIVE from Old Trafford before the start of the game - @RanveerOfficial himself #TeamIndia #INDvPAK #CWC19 🇮🇳💙😎👌 pic.twitter.com/NaNKOY5YEw