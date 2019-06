Dainik Bhaskar Jun 16, 2019, 06:42 PM IST

मैच में 140 रन बनाकर आउट हुए रोहित शर्मा

लोकेश के साथ 136 तो विराट के साथ 98 रन जोड़े

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत के ओपनर रोहित शर्मा ने 140 रन की पारी खेली। यह उनके करियर का 24वां शतक है। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 3 छक्के भी लगाए। रोहित ने फैन्स का भरपूर मनोरंजन किया। इसके बाद फैन्स ने रोहित की तारीफ में सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट्स किए और पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ाया। फैन्स ने उनके चेहरे पर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की स्टाइल वाली मूंछ लगाकर लिखा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को रोहित कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं।

रोहित ने 85 गेंद पर शतक पूरा किया

रोहित ने अपने सौ रन 85 बॉल पर पूरे कर लिए थे, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इससे पहले अर्धशतक पूरा करने के लिए उन्होंने 34 गेंद खेलीं थीं। पहले विकेट के लिए उन्होंने लोकेश राहुल के साथ मिलकर 136 रन की साझेदारी की और दूसरे विकेट के लिए विराट के साथ मिलकर 98 रन जोड़े। खास बात ये है कि मैच में रोहित को एक जीवनदान भी मिला, जब 9.1 ओवर में पाकिस्तानी फील्डर्स ने उन्हें रन आउट करने का मौका गंवा दिया। उस वक्त वे केवल 32 रन पर खेल रहे थे। रोहित का विकेट लेने के लिए पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने अपने 7 गेंदबाजों से बॉल कराई लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। हालांकि 38.2 ओवर में हसन अली को कामयाबी मिली और उन्होंने रोहित का विकेट ले लिया।

फैन्स ने सोशल मीडिया पर लिए जमकर मजे

Rohit Sharma to Hasan Ali today pic.twitter.com/n8EMzUKO3x — Gappistan Radio (@GappistanRadio) 16 June 2019

#IndiaVsPakistan

First time in World Cup history India has got a 100+ run opening partnership against Pakistan. Thank you Sarfaraz for giving us the opportunity.😂🤣 pic.twitter.com/yL2BIbZc9y — Virat Kohli (@Viratgali) 16 June 2019

2003: Sachin hitting Shoaib for SIX

2019: Rohit Sharma hitting Hasan Ali for SIX



#INDvsPAK #INDvPAK #IndiaVsPakistan pic.twitter.com/DygVDtCTcy — Sir Jadeja fan (@SirJadeja) 16 June 2019

"Aisi bowling karne ke liye aapko Pakistan diya tha?" #INDvsPAK pic.twitter.com/2jM05TmtBw — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) 16 June 2019