Dainik Bhaskar Oct 18, 2019, 01:40 PM IST

खेल डेस्क. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार से रांची में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर भारतीय टीम चौथी बार 3-0 टेस्ट सीरीज जीतना चाहेगी। भारत ने सीरीज के पहले तिरुवनंतपुरम टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 203 रन और दूसरे पुणे टेस्ट में पारी और 137 रन से हराया था। टीम इंडिया रांची टेस्ट जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहली बार 3-0 से सीरीज हराना चाहेगी।

भारत ने आखिरी बार जुलाई 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज जीती थी। भारतीय टीम ने पहली बार इंग्लैंड को जनवरी 1993 में अपनी जमीन पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया था।

भारत vs दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 38 टेस्ट हुए, भारतीय टीम 3में जीती। दक्षिण अफ्रीका को 15 मैचों में सफलता मिली, जबकि 10 मैच ड्रॉ रहे। भारत में दोनों के बीच 18 मैच खेले गए। इनमें 10 मुकाबले भारतीय टीम जीतने में सफल रही। वहीं, दक्षिण अफ्रीकी टीम को 5 मैच में सफलता मिली। 3 मुकाबले ड्रॉ रहे। पिछले पांच साल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 में से 6 टेस्ट में हराया। दो में टीम इंडिया को हार मिली, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा। पांच साल में भारत का अफ्रीकी टीम के खिलाफ जीत का सक्सेस रेट 75% रहा।

अश्विन के 67 टेस्ट में 356 विकेट

इस मैच में रविचंद्रन अश्विन के पास पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान और न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी डेनियल विटोरी को विकेट के मामले में पीछे छोड़ने का मौका होगा। अश्विन ने अब तक 67 टेस्ट में 356 विकेट लिए हैं। इमरान के 88 मैच और विटोरी के 113 मैच में बराबर 362 विकेट हैं। मैच में 7वां विकेट लेते ही अश्विन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नाथन लियोन की बराबरी भी कर लेंगे। हालांकि, लियोन अभी क्रिकेट खेल रहे हैं।

अपनी जगह किसी और को टॉस करने भेजेंगे फाफ डुप्लेसिस

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस एशिया में अब तक लगातार नौ बार टॉस हार चुके हैं। फाफ ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे रांची टेस्ट में अपनी जगह किसी और खिलाड़ी को टॉस के लिए भेजेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हमें पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाना होगा। हमारे लिए पहली पारी में ज्यादा रन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरी पारी में कुछ भी हो सकता है। जब आप पहली पारी में ज्यादा रन बना लेते हैं, तो वहां से कुछ भी संभव है।’’

रांची में खेले गए एकमात्र टेस्ट में पुजारा का दोहरा शतक

भारतीय टीम ने रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में एकमात्र टेस्ट खेला है। यह मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च 2017 में खेला, जो ड्रॉ रहा था। मैच में भारत ने चेतेश्वर पुजारा के दोहरे शतक (202) और ऋद्धिमान साहा की शतकीय पारी (117) की बदौलत 603 रन का विशाल स्कोर बनाकर पारी घोषित की थी। इस लिहाज से पुजारा और साहा की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम भूमिका रहेगी।

#TeamIndia trained at the nets at the JSCA Stadium in Ranchi ahead of the 3rd and final Test against South Africa.#INDvSA pic.twitter.com/EzB1nkI2sz