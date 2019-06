Dainik Bhaskar Jun 28, 2019, 08:43 AM IST

खेल डेस्क. विश्व कप 2019 में गुरुवार (27 जून) को हुए अपने छठे मुकाबले में भारत ने विंडीज को 125 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत अंक तालिका में दो अंकों की बढ़त लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 6 मैचों में उसके 11 अंक हैं, और वो टूर्नामेंट में अबतक एक भी मैच नहीं हारा है। उसने न्यूजीलैंड को एक पायदान पीछे कर दिया। टूर्नामेंट में टीम इंडिया के तीन मैच (इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ) बाकी हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे अब सिर्फ एक मैच और जीतना होगा। भारत का अगला मैच 30 जून को बर्मिंघम में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होगा। उधर विंडीज की यह 7 मैचों में ये 5वीं हार रही और इसके साथ ही वो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया।

ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर बरकरार

अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले स्थान पर बरकरार है। उसने 7 में से 6 मैच जीते हैं और उसके 12 अंक हैं। दूसरे स्थान पर भारतीय टीम है। जिसके 6 मैचों में 5 जीत के साथ 11 अंक हैं। वहीं सात मैचों में इतने ही अंकों के साथ न्यूजीलैंड की टीम तीसरी पायदान पर पहुंच गई है। कीवी टीम ने 5 मैच जीते हैं और एक मैच हारा है। चौथी पोजिशन पर इंग्लैंड की टीम है, जिसके 7 मैचों में 8 अंक हैं।

आज होगा श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका का मैच

टूर्नामेंट में आज (28 जून) श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला जाएगा। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए श्रीलंका को ये मैच जीतना ही होगा, वहीं दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। ऐसे में वो श्रीलंका का खेल बिगाड़ भी सकता है।

वर्ल्ड कप में टीमों को इस तरह दिए जा रहे अंक

टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जिसके मुताबिक इसमें हिस्सा ले रहीं सभी 10 टीमों को आपस में खेलना होगा। फॉर्मेट के मुताबिक जीतने वाली टीम को दो अंक मिलते हैं, वहीं टाई और मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों को 1-1 अंक दिया जाता है। मैच हारने वाली टीम को कोई अंक नहीं मिलता। ग्रुप स्टेज मुकाबले पूरे होने के बाद अंक तालिका में प्रमुख चार स्थानों पर मौजूद टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। समान अंक होने पर नेट रनरेट के आधार पर सेमिफाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा।

टूर्नामेंट में भारत का अबतक का प्रदर्शन

