Dainik Bhaskar Oct 11, 2019, 06:43 PM IST

खेल डेस्क. भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वडोदरा में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हरा दिया। मैच में भारत को जीत के लिए 248 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 48 ओवर में हासिल कर लिया। भारत की ओर से कप्तान मिताली राज ने 66, पूनम राउत ने 65, और हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 39 रन बनाए। इस मैच को जीतने के साथ ही भारतीयी टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त भी ले ली।

मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए थे। मेहमान टीम के लिए सलामी बल्लेबाज लॉरा वोल्वार्ट ने सबसे ज्यादा 69 रन बनाए, जबकि लिजेले ली ने 40 और मिग्नोन डू पेरेज ने 44 रन की इनिंग खेली। भारत की ओर से तीन गेंदबाजों शिखा पांडे, एकता बिष्ट और पूनम यादव ने दो-दो विकेट लिए।

भारत की शुरुआत रही थी खराब

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी खराब रही और 66 रन के स्कोर पर उसने दो विकेट खो दिए। इसके बाद पूनम राउत (65) ने कप्तान मिताली राज (66) के साथ मिलकर 129 रनों की साझेदारी की और मेजबान टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला। हरमनप्रीत सिंह ने नाबाद 39 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अयाबोन्गा खाका ने सबसे अधिक तीन विकेट चटकाए। राउत को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे 14 अक्टूबर को खेला जाएगा।

संक्षिप्त स्कोर:

दक्षिण अफ्रीका महिला- 247/6 (लॉरा वोल्वार्ट-69, मिग्नोन डू पेरेज-44, पूनम यादव- 4/42 )

भारतीय महिला 248/5 (मिताली राज- 66, पूनम राउत- 65, अयाबोन्गा खाका- 3/69)



That will be a wrap from Vadodara - #TeamIndia win the 2nd ODI by 5 wickets and take a 2-0 lead in the series 🇮🇳🇮🇳 #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/3fGOqcofl8