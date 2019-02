वेलिंग्टन. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में 35 से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने यह सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। इस मैच में युजवेंद्र चहल ने 3 और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए। भारत की ओर से मैच में सबसे ज्यादा अंबाती रायडू ने 90 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ऑलराउंडर विजय शंकर और हार्दिक पंड्या ने 45-45 रन की पारी खेली।

भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट पर 252 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने 35 रन देकर 4 विकेट और ट्रेंट बोल्ट ने 39 रन देकर 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 44.1 ओवर में 217 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसकी ओर से जेम्स नीशम ने सबसे ज्यादा 44 और केन विलियम्सन ने 39 रन बनाए।

