दैनिक भास्कर Jul 12, 2020, 11:39 AM IST

पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। पूर्व ओपनर के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी शनिवार देर रात पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और आरपी सिंह के ट्वीट के बाद हुई। सूत्रों के मुताबिक उनका सैंपल शुक्रवार को लिया गया था, रिपोर्ट अगले दिन आई। चेतन को लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में एडमिट कराया गया है।

चेतन भाजपा के विधायक हैं। वे उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में होमगार्ड मंत्री हैं। पूर्व लोकसभा सांसद चेतन ने अमरोहा की नौगावां सादात सीट से विधानसभा चुनाव जीता है। आकाश चोपड़ा और आरपी सिंह ने ट्वीट के जरिए चेतन चौहान के जल्दी ठीक होने की कामना की।

Chetan Chauhan ji is also tested positive for #COVIDー19. Sending best wishes in his direction too...get well soon, sir. Tough night this one...Big B and Chetan Ji.