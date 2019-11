Dainik Bhaskar Nov 04, 2019, 06:45 PM IST

खेल डेस्क. भारत और बांग्लादेश के बीच 7 नवंबर को खेले जाने वाले दूसरे टी-20 पर भारी बारिश और तूफानी हवाओं का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात ‘महा’ 6 नवंबर की शाम या 7 नवंबर की सुबह गुजरात के तटीय इलाकों तक पहुंचेगा। इसकी वजह से सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश होने की आशंका है। इस दौरान तूफानी हवाएं भी चलेंगी। राजकोट उस क्षेत्र में आता है जहां इस चक्रवात का असर होगा। तीन टी-20 की सीरीज में बांग्लादेश की टीम 1-0 से आगे है। उसने दिल्ली टी-20 में टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया था।



चक्रवात का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में होने की आशंका जताई गई है। राजकोट सौराष्ट्र का ही हिस्सा है। मौसम विभाग के मुताबिक, महा चक्रवात 6 नवंबर की शाम या 7 नवंबर की सुबह यहां के तटीय इलाकों तक पहुंचेगा। भारी बारिश के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे मैच होना मुश्किल हो सकता है। टीम इंडिया के लिए ये अच्छा संकेत नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही दिल्ली टी-20 हारकर सीरीज में 1-0 से पीछे है।

हर्षा भोगले और अश्विन ने जताई चिंता

क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले और टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मौसम के इस पूर्वानुमान पर चिंता जाहिर की। भोगले ने ट्विटर पर कहा, “गुजरात और सौराष्ट्र में 6 और 7 नवंबर को चक्रवात की आशंका की वजह से मछुआरों को अलर्ट जारी किया है। राजकोट में टी-20 होना है। उम्मीद है कि ये साइक्लोन के दौरान वहां लोग सुरक्षित रहेंगे। इस साल मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं रहा है।” अशिवन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा- प्रकृति अपनी नाखुशी जाहिर कर रही है।

And now, with a game in Rajkot ahead, news of a cyclone on the West coast on Nov 06/07 with a danger alert issued to fishermen on the Saurashtra coast. Hope it isn't dangerous for the people living there. The weather has been most unpredictable this year.