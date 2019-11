Dainik Bhaskar Nov 03, 2019, 07:22 AM IST

खेल डेस्क. भारत और बांग्लादेश के बीच तीन टी-20 की सीरीज का पहला मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 8 टी-20 हुए, जिसमें टीम इंडिया अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। भारत में दोनों टीमों के बीच एकमात्र मैच टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान 23 मार्च 2016 को खेला गया था। इसमें भारत ने बांग्लादेश को 1 रन से हराया था। दोनों टीमों के बीच आखिरी मैच 18 मार्च 2018 को श्रीलंका के कोलंबो में खेला गया था। इसे भारत ने 4 विकेट से जीता था।

पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने और दिवाली के बाद से ही दिल्ली में वायु प्रदूषण (एयर क्वालिटी) 500 के स्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एक हफ्ते से यही स्तर बना हुआ है। यह बेहद गंभीर स्थिति मानी जाती है। इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर समेत कई खिलाड़ी चिंता जता चुके हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पहले ही कह चुके हैं कि मैच अपने तय समयानुसार ही होगा। दिसंबर 2017 में खेले गए टेस्ट में श्रीलंकाई टीम को भी यहां वायु प्रदूषण के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

मौसम और पिच रिपोर्ट

दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। मैच के दौरान आसमान में धुंध रहेगी। तापमान 17 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इस मैदान पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। इस मैदान पर अब तक कुल 5 टी-20 खेले गए, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने तीन मैच जीते। स्टेडियम में आखिरी मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। मैच को टीम इंडिया ने 53 रन से जीता था।

मैच में संजू और शिवम को मौका मिल सकता है

सीरीज में रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं। बीसीसीआई ने नियमित कप्तान विराट कोहली को आराम दिया है। ऑलराउंडर शिवम दुबे को टी-20 में पहली बार मौका मिला, जबकि केरल के संजू सैमसन की चार साल बाद वापसी हुई। पहले मैच में रोहित इन दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को मौका दे सकते हैं। संजू ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड 212 रन की पारी खेली थी। वे काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं।

Relaxed and ready - mood in the camp in today's training in Delhi 📸📸🇮🇳🇮🇳 #TeamIndia #INDvBAN @Paytm pic.twitter.com/F9JVcu0IOP