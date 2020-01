Dainik Bhaskar Jan 05, 2020, 07:50 AM IST

खेल डेस्क. भारत और श्रीलंका के बीच 3 टी-20 की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। चोट से उबरे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ओपनर शिखर धवन की इस सीरीज से टीम में वापसी करेंगे। बुमराह ने पिछला मैच अगस्त 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। यह टेस्ट था। वहीं, धवन ने 10 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 मैच खेला था।

रोहित की जगह धवन करेंगे केएल राहुल के साथ ओपनिंग

इस सीरीज में रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है। धवन ने रणजी ट्रॉफी में शतक लगाकर अपनी फिटनेस साबित की है। रोहित की जगह टीम में शामिल हुए धवन को अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपनी फॉर्म साबित करनी होगी। उनके साथ लोकेश राहुल ओपनिंग करने उतरेंगे।

मौसम और पिच रिपोर्ट

गुवाहाटी में अधिकतम 24° और न्यूनतम तापमान 13° सेल्सियस रहेगा। मैच के दौरान हल्की बारिश की संभावना है। यहां अब तक हुए 4 टी-20 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने भी 2 मैच ही जीते हैं। इस मैदान पर पहली पारी में औसत स्कोर 127 और दूसरी पारी में 118 रहा है।

