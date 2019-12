Dainik Bhaskar Dec 18, 2019, 07:36 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय ओपनर लोकेश राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखापट्टनम वनडे में 102 रन की पारी खेली। उन्होंने 104 गेंद की पारी में आठ चौके और तीन छक्के लगाए। राहुल ने शतक पूरा होने के बाद बिल्कुल नए अंदाज में सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए। भारत की पारी खत्म होने के बाद जब उनसे इसका मतलब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे इसे रहस्य ही रहने देना चाहते हैं।

राहुल ने कमेंटेटर इयान बिशप से कहा, 'मैं इसे राज ही रहने देना चाहता हूं।' उधर सोशल मीडिया पर भी उनका ये स्टाइल ट्रेंड करने लगा और लोग फनी कमेंट्स करने लगे। कुछ यूजर्स ने इसे ब्राजील के फुटबॉलर फिलिप कुटिन्हो के सेलिब्रेशन की नकल बताया।

‘खुश हूं कि टीम के लिए रन बना सका’

उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को लेकर कहा, 'मुझे उस नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला, जहां मैं ज्यादा सहज महसूस करता हूं। मैं बेहद खुश हूं। मैं पिछले कुछ महीनों से काफी अच्छा खेल रहा हूं, इस दौरान मैंने कुछ फर्स्ट क्लास मैच खेले जिनमें अच्छे रन भी बनाए थे। इसलिए मुझे आत्मविश्वास था। मुझे खुशी है कि मेरा फॉर्म बरकरार रहा और अपनी टीम के लिए रन बना सका। आगे उन्होंने कहा, 'मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या भूमिका अदा करनी है, मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था।'

‘शुरू के कुछ देर तक पिच को समझा’

रोहित के साथ साझेदारी को लेकर राहुल ने कहा, 'शुरुआत में तीन-चार ओवरों तक हमने पिच को समझने के लिए खुद को कुछ वक्त दिया। इसके बाद हमने हिसाब लगाया कि इस विकेट पर कितना लक्ष्य सही रहेगा। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहली ही गेंद से मारना शुरू कर दें। आज मेरा दिन था, और सौभाग्य से ये आज ही मुझे मिल गया।'

विंडीज के खिलाफ भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर

मैच में भारत ने 50 ओवरों में 387/5 रन बनाए। ये विंडीज के खिलाफ भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। टीम इंडिया ने 2011 में विंडीज के खिलाफ इंदौर वनडे में 5 विकेट पर सर्वश्रेष्ठ 418 रन बनाए थे। विंडीज के खिलाफ भारत का तीसरा बड़ा स्कोर 377/5 है, जो 2018 में मुंबई वनडे में बनाया था। विंडीज सीरीज में 1-0 से आगे है।



